Brudziński grzmi ws. Giertycha. „Tusk może wziąć na listę nawet Cicciolinę”

„Podekscytowany Tusk ogłasza start Giertycha z listy PO, obrażając w swoim wrednym stylu Jarosława Kaczyńskiego, licząc, że odwróci uwagę od wtopy z pozwem za spot o bezrobociu za czasów jego rządów” – zaczął swój wpis na Twitterze Joachim Brudziński.

Giertych wystartuje do Sejmu z list KO. Brudziński komentuje

W ten sposób szef sztabu wyborczego PiS nawiązał do sensacyjnej wiadomości, którą ogłosił Donald Tusk podczas spotkania z wyborcami w Sopocie. Szef Platformy Obywatelskiej przekazał, że o poselski mandat z list Koalicji Obywatelskiej w województwie świętokrzyskim będzie się ubiegał Roman Giertych. To właśnie w tym regionie – nieoficjalnie – na wystartować Jarosław Kaczyński.

„Panie Tusk pan sobie możesz wziąć na listę nawet Cicciolinę albo kobyłę Kowala i Migalskiego a i tak nie dorastasz do pięt Jarosławowi Kaczyńskiemu” – ocenił polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Eurodeputowanego do tego stopnia poruszyła informacja o starcie Romana Giertycha w wyborach do Sejmu, że poświęcił tej sprawie kilka kolejnych postów w mediach społecznościowych. „Sądząc po ekscytacji totalnych i innych Hołdysów, gdy Tusk zapowiedział obecność Giertycha na listach PO, poziom »zerwanych beretów« tego towarzystwa jest na maksymalnym poziomie” – komentował Joachim Brudziński. Oszczędzajcie nerwy i swoje emocje. Tusk pewno nie powiedział ostatniego słowa, jest jeszcze przecież Palikot i Rafalla, czy jak jej tam – dodał.

Brudziński do Sienkiewicza: Jaki wódz, taka świta

Polityk Prawa i Sprawiedliwości wdał się również w dyskusję z Bartłomiejem Sienkiewiczem. J„ak już wiesz, że cios doszedł i boli, naprawdę boli” – ocenił polityk KO komentując wpisy Joachima Brudzińskiego. Na ripostę nie trzeba było długo czekać.

„Boli, brzuch od śmiechu gdy widzę jak Tusk bawi się wami jak pacynkami. Wrzuca na listy a to Kołodziejczaka a to Giertycha, ludzi którzy was w przeszłości obrzucali najgorszymi epitetami a wy klaszczecie i piejecie z zachwytu jak świta Kim Ir Sena gdy wielki przywódca poruszył palcem w bucie. Następna będzie Raffalala” – odpowiedział polityk PiS. „No ale cóż, jaki wódz taka świta” – podsumował.

