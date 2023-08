Jak zostać skutecznym liderem? „Najważniejsze są te trzy umiejętności”

Bycie liderem to nie samozwańcze przekonanie o swojej nieomylności, charyzmie i o byciu urodzonym do władania mniej wybitnymi ludźmi niż my sami. Bycie liderem to ciężka praca, ciągły rozwój i eksperymentowanie w celu bycia autentycznym, mądrym i empatycznym.

W tym wszystkim trudność polega na obiektywnej ocenie samego siebie, bo jako ludzie mamy tendencję do oceniania siebie i swoich umiejętności jako lepszych niż przeciętnie, szczególnie w porównaniu z innymi.

W psychologii mówimy o „pozytywnym złudzeniu na temat własnej osoby” poprzez przecenianie swoich pozytywnych cech i osiągnięć, swojego wpływu na bieg zdarzeń czy też nierealistyczny optymizm.