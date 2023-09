Mocna zapowiedź von der Leyen. UE przed historyczną decyzją – pułapka, w którą może wpaść Polska

Szefowa Komisji Europejskiej rozwiewa wątpliwości co do tego, czy Bruksela oswoiła się z myślą o ekspansji na wschód. Przez długie lata był to temat tabu, ale rosyjska agresja przeciw Ukrainie dramatycznie zmieniła tę sytuację.

W swoim dorocznym orędziu o stanie UE Ursula von der Leyen powtarza to, co już od jakiegoś czasu mówili m.in. szef unijnej dyplomacji Josep Borrell czy szef Rady Europejskiej, Charles Michel: do 2030 roku UE powinna liczyć 30 członków. Oznacza to, że akcesja Ukrainy, Mołdawii, a nawet Gruzji czy Armenii przeszła z kategorii europejskich nieszczęść do katalogu okazji, których niewykorzystanie byłoby śmiertelnym grzechem.

Problem jak zwykle tkwi w szczegółach.