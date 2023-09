W szkołach brakuje psychologów. Wysocki dla „Wprost”: Trzeba ich zachęcić pieniędzmi

Według badań przeprowadzonych na zlecenie Adamed Pharma, prawie 70 proc. respondentów uważa, że szkoły w Polsce nie są odpowiednio przygotowane, żeby pomagać uczniom z problemami psychologicznymi i nie zapewniają dostępu do specjalisty. To nie tylko opinia, to fakty.

Dane są zatrważające. 80 proc. młodzieży nie radzi sobie ze stresem, a 39,2 proc. uczniów myślało o próbie samobójczej. Dane Komendy Głównej Policji pokazują, że najmłodsi Polacy coraz częściej dokonują zamachów samobójczych. W ubiegłym roku odnotowano ponad 2 tys. takich prób wśród osób do 18. roku życia. Zgonem zakończyło się w 150 przypadkach. Najmłodsze osoby targające się na swoje życie miały 7-12 lat. Z raportu serwisu fundacji „Życie warte jest rozmowy” wynika, że pomiędzy 2021 a 2020 rokiem nastąpił wzrost zachowań samobójczych o 77 proc.