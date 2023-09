Morawiecki o „ataku migrantów na granicę Włoch”. „Polska nie da się złamać”

„Polska nie da się złamać” – zapewnił w najnowszym wpisie w mediach społecznościowych Mateusz Morawiecki. Premier stwierdził, że „Lampedusa zmaga się właśnie ze szturmem tysięcy silnych młodych mężczyzn z Afryki, którzy usiłują nielegalnie przebić się do Europy”.

Trudna sytuacja na Lampedusie. Morawiecki komentuje

„Nie są to uchodźcy uciekający przed wojną. To zachęceni przez niemiecką »politykę otwartych drzwi« roszczeniowi i często niebezpieczni ludzie. Żądają dla siebie lepszego życia, na które jednak wielu z nich wcale nie zamierza pracować. Ich rozumienie świata, postawa i kultura – także pracy – są w wielu miejscach diametralnie inne niż nasze” – napisał szef polskiego rządu.

W dalszej części wpisu Mateusz Morawiecki ocenił, że „atak na południową granicę Włoch, z którym obecnie mamy do czynienia, to kolejna próba destabilizacji Europy”. Według szefa rządu są to katastrofalne skutki polityki migracyjnej Angeli Merkel.

Morawiecki uderza w Tuska

„W Polsce (a później w Brukseli) usiłował ją realizować jej protegowany, Donald Tusk. Zrobił to raz – zrobiłby to znowu” – próbował przekonywać. „Czy możemy dalej przymykać oczy i udawać, że nie ma tych wszystkich gwałtów, rozbojów, płonących samochodów i demolowanych ulic?” – dopytywał premier.

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że „Ursula von der Leyen uparcie nie dostrzega brutalnie prostej prawdy na ten temat – że był to gigantyczny błąd Niemiec i Komisji Europejskiej”. „Polska stanowczo sprzeciwia się wpuszczaniu do Europy nielegalnie przemycanych imigrantów. Relokacja nie rozwiązuje tej katastrofy. Jedynym pomysłem brukselskich elit jest relokacja imigrantów z Lampedusy do … innych krajów UE, w tym do Polski. To jak gaszenie pożaru benzyną” – komentował polityk PiS dodając, że jego partia polityczna „nie wpuści do Polski nikogo a polskie kobiety i dzieci będą bezpieczne”.

