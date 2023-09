„Wprost z Ukrainy”: Rozmawiam z żołnierzami, są załamani tym, jak prowadzona jest polityka ich kraju

Choć to kwestia zboża, która podzieliła Polskę i Ukrainę, jest ostatnio tematem numer jeden, to warto jednak zauważyć, co dzieje się podczas krwawych działań wojennych. Rosyjskie ataki wcale słabną, a ich celem nadal są cywile i cywilne obiekty.

Cywile na celowniku

Zaatakowana została Konstantynówka w obwodzie donieckim, która jest na tyle blisko frontu, że jest niemal pod stałym ostrzałem. Tym razem rakiety spadły na rynek. Dlaczego akurat tam? Pojawił się liczne spekulacje i nie chciałabym się tym zajmować.

Kolejny raz zaatakowany został również m.in. Lwów i miejscowości w obwodzie lwowskim, a także Równe, Czerkasy, Charków, Kijów. W stolicy znów spisała się obrona przeciwlotnicza, ale nie wszystkie miasta mają tak silną OPL. To ukraińska bolączka i Rosjanie dobrze o tym wiedzą. Wiedzą też, jak przypomnieć Zachodowi, że wojna nie skupia się tylko na południu czy wschodzie Ukrainy.

Dziesiątki zabitych, dziesiątki rannych, bo przecież odłamki po zestrzeleniu rakiet w Kijowie także poczyniły szkody.