Ukraińscy żołnierze zirytowani – oni na froncie, inni w pubach. To tym powinien zająć się Zełenski

Gdy wyjeżdżam z mojej podkupiańskiej wsi przy dźwiękach rosyjskiego ostrzału pociskami 152 mm patrzę na moich umęczonych chłopaków, którzy są w tym miejscu już prawie rok, a wcześniej pracowali na Donbasie. Rotacja to dla nich słowo yeti – każdy tu o niej słyszał, ale nikt nie doświadczył. I to mimo, iż to 103. Brygada Sił Obrony Terytorialnej, czyli ochotnicy.

Nikt ich nie mobilizował, nikt ich do niczego nie zmuszał. Fakt – myśleli, że co najwyżej wylądują na jakichś blokpostach, bo podejrzewam, że wielu z nich wiedząc, na co się pisze, niekoniecznie podjęłoby decyzję o wstąpieniu do wojska. Teraz pracują na samych zerówkach, ich najbardziej wysunięte pozycje to może 100, może 200 m od ruskich.