Premier Morawiecki pojechał walczyć z migracją, ale kto usłyszy jego weto?

Zrobienie ze zjazdu prawie 50 liderów Europy pola bitwy z przymusowymi relokacjami to niezły pomysł na finisz kampanii wyborczej w Polsce. Co prawda temat ma być poruszany drugiego dnia, przy okazji nieformalnego szczytu przywódców UE, ale kto by tam grzebał w szczegółach, skoro pierwszego dnia w okazałej warowni Alhambra, górującej nad Grenadą zebrała się cała polityczna śmietanka Europy, także tej niezrzeszonej w Unii.

Choć politycy nie byli zbyt rozmowni – odwołano główną konferencję prasową, a najważniejsi przywódcy ledwo zwrócili uwagę na wyczekujące ich tłumy dziennikarzy – to sceneria do boju o polskie sprawy wydaje się godna i okazała.