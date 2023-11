Krzysztof Gawkowski o rozmowach koalicyjnych: Ja panu powiem, o co są spory

Minęło ponad pół miesiąca od wyborów parlamentarnych. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica prowadzą rozmowy w sprawie obsady najważniejszych stanowisk w państwie po przejęciu władzy. Negocjacje umowy koalicyjnej – jak wynika z zapewnień czołowych polityków dotychczasowej opozycji – idą bardzo dobrze. Wciąż nie wiadomo jednak oficjalnie, kiedy poznajmy jej szczegóły.

Umowa koalicyjna. „ Spory? Ja panu powiem, o co są spory ”

O tym, co dzieje się w koalicji Krzysztof Gawkowski mówił na antenie TVN24. Konrad Piasecki chciał poznać atmosferę tych rozmów. – Spory? Ja panu powiem, o co są spory – mówił poseł Lewicy. – Spory są o to, jak powinna wyglądać umowa koalicyjna, jakie powinny być obszary odpowiedzialności w poszczególnych resortach; które partie co interesuje, bo mają mocne programy – wymieniał polityk.

- Lewica przychodzi i pokazuje 200 ustaw, pokazuje, że mamy moc. Mówi: Chcecie? To pokażcie swoje. To chyba jest uczciwe – ocenił Gawkowski. Piasecki pytał, na ile umowa koalicyjna będzie zawierała w sobie konkretne projekty, terminy i efekty. – To na pewno nie będzie konkretne kalendarium, bo nie wiadomo, jak wygląda system finansów publicznych, nie wiadomo, kiedy będą środki z KPO. Obstawiam, że szybko – ten rok. Wtedy będzie można dopasować do tego politykę społeczną – wyjaśnił.

Likwidacja 500 plus i zwiększenie wieku emerytalnego. Gawkowski: Obiecuję, że to się nie wydarzy

Poseł Lewicy zapewnił też, że panuje zgoda co do tego, że nie będzie cięć w odniesieniu do tego, co PiS w tej polityce społecznej zrobiło. – Nikt nie będzie odcinania głowy tym elementom, które dają możliwość normalnego, godnego życia – stwierdził. Wyjaśnił, że chodzi o likwidację 500 plus i zwiększenie wieku emerytalnego. – To się nie wydarzy. Obiecuję to wszystkim, którzy nas dzisiaj oglądają – zapewnił.

Dziennikarz dopytywał o to, jak wyglądają spory dotyczące umowy koalicyjnej. – Dotyczą tego, jak powinien wyglądać kształt tego, co będziemy chcieli wszyscy zrealizować. Np. polityki społecznej przez pierwsze cztery lata. Jest pytanie, ile rozdziału państwa od kościoła zapisujemy, a ile mówimy i dajemy sobie słowo. Dotyczą one też tego, jak wygląda nowoczesna polityka edukacyjna – powiedział Krzysztof Gawkowski.

