Jest nowy powód do lęków pewnej części katolików. Terlikowski dla „Wprost”: Pomysł wart rozważenia

Kobiety i mężczyźni świeccy dopuszczeni do wyboru papieża? Takie plany ma mieć, zdaniem tradycjonalistycznie nastawionych mediów amerykańskich, papież Franciszek.

Watykan zapewnia, że informacje o papieskich planach zmiany zasad konklawe są „pozbawione podstaw”. W niczym nie zmienia to jednak faktu, że nie ma żadnych powodów, by reguł tych nie zmienić, a istnieją liczne, by zrezygnować z pochodzącego z czasów feudalnych modelu wyboru władzy w Kościele.