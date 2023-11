Mały krok Kościoła w dobrym kierunku. Terlikowski dla „Wprost”: Te słowa wymagają istotnych pytań

Dokument, o którym mowa to odpowiedź Dykasterii Nauki Wiary na pytania brazylijskiego biskupa José Negri, który pytał o to, czy można ochrzcić osobę transpłciową po terapii hormonalnej czy chirurgicznym uzgodnieniu płci, a także czy może ona zostać rodzicem chrzestnym czy świadkiem małżeństwa.

Dykasteria na wszystkie trzy pytania odpowiada twierdząco, co stanowi istotny symboliczny gest.

Jeśli jednak uważnie wczytać się w treść dokumentu, to trudno nie zauważyć, że stanowisko to w niczym nie podważa tradycyjnych założeń nauczania Kościoła w sprawie transpłciowości. Jeśli zaś zawarty jest nim jakiś przełom, to oparty jest on na zasadzie duszpasterskiego miłosierdzia.