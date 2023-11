Co się kryje za sensacyjnym powrotem Camerona. Tak odpokutuje swoje grzechy?

Wyprowadził Wielką Brytanię z Unii Europejskiej i miał za to do końca świata pokutować w piekle, jednak teraz wraca do polityki w wielkim stylu. Czy David Cameron w roli nowego szefa dyplomacji rozpocznie negocjacje o powrocie do UE?

Takie polityczne zmartwychwstanie to rozumiem. Jeszcze przed chwilą wydawało się, że David Cameron jest politycznym trupem, nękanym dodatkowo przez afery, związane z jego pracą lobbysty, działającego na styku rządu i biznesu. A tu proszę: powrót i to w całkiem niezłym stylu, od razu na stanowisko szefa brytyjskiej dyplomacji. Żeby ten powrót miał sens, były premier musiałby jakoś odpokutować za swój największy grzech, czyli Brexit. Najlepszą pokutą dla Camerona byłoby podjęcie z Unią rozmów o jakiejś formie powrotu do Europy. Jeśli jest na Wyspach, ktoś, kto byłby gotów połknąć tę żabę i podjąć z Unią takie negocjacje, to jest nim właśnie on.