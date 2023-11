Politycy PiS oburzeni orędziem Szymona Hołowni. „Nobel w dziedzinie hipokryzji”

Szymon Hołownia po raz pierwszy w roli marszałka Sejmu wygłosił orędzie do narodu. Szef Polski 2050 mówił m.in. o zmianach, które zamierz wprowadzić w Sejmie. Zwrócił się także do wyborców PiS, komentując głosowanie nad wyborem kandydatów na wicemarszałków. Po zakończeniu orędzia w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy.

Komentarze po orędziu Szymona Hołowni

Jak można się było tego spodziewać, przedstawiciele KO, Lewicy i Trzeciej Drogi chwalili wystąpienie Szymona Hołowni, natomiast politycy PiS nie szczędzili słów krytyki.

Krytycznie orędzie ocenił Jan Mosiński. – Tak pomiędzy „Mam talent” a „Show must go on”. Nie wiem, co chciał zakomunikować marszałek Polakom. W kilku miejscach rozjechał się z rzeczywistością – komentował poseł PiS na antenie TVP.

Z kolei Michał Wójcik w Kropce nad i w TVN24 skrytykował długość orędzia. – Jak widzieliśmy orędzie chyba jedno z najkrótszych w historii. Trzy minuty i trzydzieści sekund – powiedział. Następnie przeszedł do negatywnej oceny słów na temat wyborów wicemarszałków. – Właściwie zabrakło tylko jednego, żeby marszałek Hołownia wskazał, że wicemarszałkiem z PiS będzie ta i ta osoba. Kuriozalna historia. To rozumiem, że taki casting ma być, kto mu się podoba – kpił polityk Suwerennej Polski.

„Panie Marszałku, nikt nie przyznaje jeszcze nagrody Nobla w dziedzinie hipokryzji, nie trzeba aż tak się starać” – stwierdził Paweł Szrot. „Orędzie rotacyjnego marszałka czyli szybka i gwałtowna dewaluacja tej formy wystąpień” – ocenił poseł PiS Lech Dobrzyński.

Z tego grona wyróżniła się Małgorzata Jacyna-Witt, która komentując orędzie marszałka Sejmu napisała, że „było ono całkiem przyzwoite”. Radna sejmiku województwa zachodniopomorskiego 15 listopada zrezygnowała z członkostwa w PiS.

Szymon Hołownia zwrócił się do wyborców PiS

W swoim orędziu Szymon Hołownia zwrócił się do wyborców PiS. – Sejmowa większość zagłosowała za pięcioma kandydaturami na wicemarszałków, a odrzuciła kandydatkę Prawa i Sprawiedliwości. Chciałbym zapewnić wyborców Prawa i Sprawiedliwości, że miejsce w prezydium Sejmu będzie czekało na przedstawiciela państwa partii tak długo, jak będzie trzeba. Tak długo aż PiS zgłosi kandydaturę posłanki lub posła, która spotka się z pozytywną oceną swojej dotychczasowej pracy przez większość koleżanek i kolegów z izby – tłumaczył Szymon Hołownia.

W dalszej części orędzia marszałek Sejmu zaznaczył, że „Polacy nie unikną sporów w polityce”. — W najbliższych latach nie unikniemy sporu. On jest częścią życia każdego z nas i istotą polityki. Mój cel jest prosty: chcę by jakość debaty i jakość prawa stanowionego przez Sejm radykalnie wzrosła. I żebyście Państwo za dwa lata patrzyli na polski Sejm jak na wzór kultury wzajemnych relacji, a nie jak na jej zaprzeczenie. Żebyście nie tracili nerwów na politykę, żeby ona zaczęła wreszcie dawać nam wszystkim nadzieję, że może być normalnie — podsumował.

