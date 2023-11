Marek Suski ostrzega przed „Białorusią w Polsce”. „Chyba nie wyślą osiłków?”

W Poranku Polskiego Radia 24 poseł PiS Marek Suski zaznaczył, że „z parytetu, którego szanowanie zapowiadał marszałek Hołownia”, dla PiS wypadało przewodnictwo w 12 komisjach sejmowych, a partia otrzymała ich 5.

Poseł PiS był też pytany o działania rozliczeniowe wobec PiS, m.in. zapowiedź Donalda Tuska postawienia przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego.

– Nie mam pojęcia, jaki miałby być zarzut. Prezes mówi, że będzie bronił złotówki – jeśli to jest podstawą… – zaczął Suski. Prowadzący zwrócił uwagę na zarzuty dotyczące nieskutecznej walki z inflacją.

Marek Suski o prezesie NBP: Chyba nie wyślą osiłków?

– Inflacja spada i to w tempie, jaki przewidywał prezes Glapiński. To zarzut z kosmosu – mówił gość PR24. – Ta inflacja jest wszędzie, a my jesteśmy państwem przyfrontowym – bronił prezesa NBP. – To szukanie dziury w całym. Chce się utrącić Glapińskiego, bo chcą wprowadzić euro. A prezes Glapiński mówi, że na to się nie będzie godził – ocenił Marek Suski. – Pewnie by chcieli mieć swojego prezesa, więc trzeba szukać furtki. Chyba nie pójdą tak daleko, że wyślą jakichś osiłków, żeby wyprowadzać z urzędów ludzi, którzy mają kadencyjność. Takie były zapowiedzi przed – mówił poseł PiS, nawiązując do wypowiedzi Donalda Tuska i Tomasza Siemoniaka.

– A może ci silni panowie to ci z Trybunału Stanu? Którzy orzekną, że trzeba zdjąć prezesa Glapińskiego – pytał prowadzący.

– Właśnie to jest też przyczyną tego, że z parytetu jaki nam przypadał, zabrano nam. Jest robiona polityczna grabież w stosunku do opozycji. A przecież miarą demokracji jest to, jak większość traktuje mniejszość. Jeśli będzie to zmierzać w kierunku takim jak na Białorusi, to będziemy mieli neodemokrację – mówił w PR24.

To oni pokierują pracami sejmowych komisji. PiS musiał przełknąć gorycz porażki

Awantura w Sejmie. Szymon Hołownia nie dopuścił Marka Suskiego do głosu