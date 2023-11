„Donald Tusk się przestraszył”. Zaskakujące słowa Mateusza Morawieckiego

– W ostatnich latach tylko Polska i Węgry potrafiły się wystawić UE, potrafiły się postawić KE. Państwo polskie jakie kochamy może przestać istnieć. Jak zabraknie rządu, który twardo stawia polskie sprawy to będą potrafili przemielić wszystkich innych w sposób całkowity. Jak zabraknie rządu, który twardo stawia polskie sprawy, to będą potrafili przemielić wszystkich innych w sposób całkowity – powiedział podczas konferencji prasowej Mateusz Morawiecki.

Będzie zmiana traktatów UE?

W ten sposób premier skomentował głosowanie w PE dotyczące możliwych zmian traktatów UE. Jedna z najważniejszych zmian dotyczy eliminacji zasady jednomyślności w głosowaniach Radzie UE w 65 obszarach. Inna dotyczy masowego transferu kompetencji z poziomu państw członkowskich na poziom UE, m.in. poprzez utworzenie dwóch nowych kompetencji wyłącznych UE

– Ta zmiana traktatów wiąże się z fundamentalną sprawą dla Polski, zasadniczym zagrożeniem dla Polski. Czy chcecie państwo, aby to Bruksela decydowała o tym, czy policja obcego państwa może wjeżdżać na terytorium Polski i aresztować polskich obywateli? Czy chcecie państwo aby to Bruksela decydowała o tym jaka ma być wysokość podatku od małych i średnich firm? Czy chcemy, żeby ktoś w Brukseli decydował o tym co mamy jeść, jakimi samochodami mamy jeździć, czy mamy wyłączyć z użytkowania samochody spalinowe? – dopytywał szef rządu.

Morawiecki: Tusk się przestraszył

W dalszej części konferencji polityk PiS sam sobie odpowiedział, że „uważa, że ogromna większość Polaków, wszyscy polscy patrioci tego nie chcą”. – To niezwykle poważny moment w naszej historii, jeśli dojdzie do tej zmiany, a ten walec europejski, walec brukselski potrafi wszystkich przemielić – mówił Mateusz Morawiecki.

Według premiera „po wejściu w życie zmian traktatowych UE mogłaby np. zamknąć polskie kopalnie, czy elektrownię w Turowie”. – Donald Tusk przestraszył się tego i powiedział, że europarlamentarzyści będą głosowali przeciw tej regulacji, po tym jak usłyszał co my mówimy na ten temat. Sprytnie się policzyli i część głosowała za tym, a część przeciw. Po to żeby znów mamić Polaków, oszukiwać Polaków, jaki jest ich prawdziwy cel – podsumował.

Czytaj też:

Morawiecki zdecydował, kto będzie szefem KNF. Rzecznik rządu potwierdził domysłyCzytaj też:

Suwerenna Polska znajdzie się w nowym rządzie? „Nic mi o tym nie wiadomo”