Kryzys na granicy z Ukrainą. Polska zdegradowana do poziomu orbanowskich Węgier

Informacja o tym, że kluczowy dla powodzenia ukraińskiej wojny z Rosją sojusznik, jakim jest Polska, blokuje granicę z Ukrainą, bierze szturmem media światowe. Temat jest zestawiany w jednym rządzie z blokadą unijnych funduszy dla Kijowa i widmem wstrzymania amerykańskiej pomocy wojskowej, co w sumie ma potwierdzać tezę o rychłym końcu jakiegokolwiek wsparcia dla Ukrainy.

Cisi wielbiciele Moskwy, sprawdzający się pięknie w roli trolli, wzmacniają ten przekaz, wieszcząc nieuchronne zwycięstwo Kremla.

Co ciekawe, daje się w tę opowieść wciągnąć także pałac prezydencki, wysyłając naprawdę hiobowe komunikaty. Szef BBN, Jacek Siewiera alarmuje, że w ciągu trzech lat dojdzie do wojny NATO z Rosją. Brzmi to, jakby pałac prezydencki postawił już krzyżyk na Ukrainie, grając jednocześnie na zniechęcenie zagranicy do jakichkolwiek inwestycji w Polsce.

Nowa koalicja rządowa powinna tchnąć w ten podszyty rezygnacją dryf, naznaczony kryzysami takimi jak awantura wokół zboża czy najnowsza sytuacja na granicy nieco życia.

Donald Tusk nie może jednak abstrahować od tego, co robią sojusznicy.