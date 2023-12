Nitras o „matce triumfu”. „W otoczeniu Trzaskowskiego i Tuska widzę taką osobę”

Sławomir Nitras był gościem wtorkowego wydania programu „Gość Radia Zet”. Oprócz tematów związanych z bieżącą polityką został poruszony również wątek dotyczący wyborów prezydenckich, które odbędą się w 2025 roku. Na giełdzie nazwisk, które mogą stanąć w szranki o tę funkcję, pojawia się między innymi prezydent Warszawy. Czy jeśli spekulacje potwierdziłyby się i Rafał Trzaskowski wystartowałby w wyborach prezydenckich, to Sławomir Nitras zostanie szefem jego sztabu?

– To nie ma większego znaczenia, kto będzie szefem sztabu. Przypomnę: przed Rafałem najpierw batalia warszawska. On musi odnowić swój mandat w Warszawie. To dla niego dzisiaj najważniejsze – odpowiedział wymijająco poseł Koalicji Obywatelskiej.

Hołownia rywalem dla Trzaskowskiego? Nitras: Nie chcę się w takie spekulacje wdawać

W dalszej części programu Sławomir Nitras został zapytany, czy Szymon Hołownia byłby groźnym rywalem dla Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich. – Nie chcę się w takie spekulacje wdawać. Natomiast tak sobie myślę... Może nie powiem tego głośno, ale ja w otoczeniu Rafała Trzaskowskiego i Donalda Tuska widzę dzisiaj taką osobę, która była nawet matką, można powiedzieć, triumfu. Myślę, że powinna nam matkować dalej – powiedział poseł Koalicji Obywatelskiej, nie wskazując nazwiska.

Przypomnijmy – w najnowszym sondażu, który został przeprowadzony dla rp.pl, ankietowani ocenili sposób, w jaki marszałek Sejmu prowadzi obrady. 57,6 proc. respondentów pozytywnie ocenia działania marszałka niższej izby polskiego parlamentu, a 20,2 proc. badanych negatywnie. Zdania w tej kwestii nie ma 12,7 proc. ankietowanych, a 9,5 proc. przyznaje, że nie obserwuje obrad niższej izby polskiego parlamentu.

