„Reforma TVP nie może być zemstą”. Kontrowersyjne pomysły na zmiany w mediach publicznych

– Gdy wygramy wybory i utworzymy rząd, z mediów publicznych będzie płynęła cała prawda całą dobę, także o tym, co PiS robił w Polsce przez osiem lat, ani grama propagandy – zapowiadał we wrześniu Donald Tusk.

Gdyby zebrać antologię podobnych deklaracji płynących ze strony polityków opozycji, grubością dorównywałaby książce telefonicznej. Pomysłów na zmiany było wiele – od „opcji zero“, czyli całkowitego resetu personalnego w TVP, po bardziej umiarkowane, związane ze stopniową reformą instytucji, jej finansowania oraz celów.

Teraz, gdy władza Zjednoczonej Prawicy nieuchronnie zmierza do końca, przedstawiciele przyszłego rządu będą musieli przejść z teorii do praktyki. Tutaj jednak sprawy się komplikują. Bo o ile jeszcze niedawno zbierali oni na ulicach polskich miast podpisy za likwidacją TVP Info oraz krytykowali miliardy przekazywane co roku z budżetu państwa, dzisiaj sami nie wykluczają przedłużenia państwowej kroplówki.