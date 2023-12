Piotr P. z zarzutami przestępstw pedofilskich. Jest szefem struktur powiatowych jednej partii

1 grudnia w miejscowości Jastrowie w województwie wielkopolskim został zatrzymany 59-letni Piotr P. Tego samego dnia Prokuratura Rejonowa w Złotowie postawiła mu zarzuty.

Wykorzystanie seksualne małoletnich

Ze zgromadzonego dotychczas materiału dowodowego wynika, że pokrzywdzonych zostało pięć dziewczynek poniżej 15 roku życia. Cztery z nich zostały wykorzystane seksualnie i wykonano ich nagie zdjęcia, w przypadku piątej chodzi wyłącznie o wspomniane zdjęcia.

Sąd przychyli się do wniosku prokuratury i wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na okres trzech miesięcy. Piotr P. nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.

– Jedna z matek pokrzywdzonych (...) zawiadomiła, że na szkodę jej córki może dochodzić do przestępstw o charakterze seksualnym. (...) Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury. Tam usłyszał zarzuty dotyczące wykorzystania seksualnego, czyli doprowadzenia do poddania się innej czynności seksualnej czterech małoletnich. Dodatkowo usłyszał zarzuty dotyczące utrwalania wizerunku tych dziewczynek. (...) To były zdjęcia. Wszechstronnie wyjaśniamy okoliczności zachowania tego mężczyzny w stosunku do małoletnich – poinformował w rozmowie z „Wprost” prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Piotr P. jest wpływową osobą

Z ustaleń portalu „PZL24” wynika, że Piotr P. jest postacią dobrze znaną lokalnej społeczności. Jest przewodniczącym struktur powiatowych Platformy Obywatelskiej. Trzykrotnie starał się o objęcie fotela burmistrza Jastrowia.

– Jeżeli jest jakiekolwiek podejrzenie i zarzut to my, jako partia, automatycznie zawieszamy w członkostwie w naszej partii. Jestem zaskoczony sytuacją – skomentował w rozmowie z „PZL24” poseł KO Henryk Szopiński, który reprezentuje w Sejmie powiat złotowski.

