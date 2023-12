Wiceszef PO o Mateuszu Morawieckim. „Powinien odpocząć od polityki”

Bartosz Arłukowicz wyraził na antenie RMF FM nadzieję, że to Donald Tusk poleci na szczyt do Brukseli. – Nikt tam nie czeka na Mateusza Morawieckiego. Znam Parlament Europejski, struktury UE, mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że powinien odpocząć od polityki. Wszyscy czekają, aż przyleci Donald Tusk – zapewniał były europarlamentarzysta Platformy Obywatelskiej.

Donald Tusk poleci na szczyt do Brukseli? „Wszyscy tam na niego czekają”

Polityk PO odniósł się także do głosów, czy Tusk nie będzie zbyt twardy podczas rozmów w Brukseli. Arłukowicz zapewniał, że wszyscy w Europie znają szefa Platformy Obywatelskiej, a on sam doskonale orientuje się w strukturze Unii Europejskiej. Arłukowicz dodał, że lider PO „będzie walczył o to, co dla Polski jest najważniejsze, czyli o Krajowy Plan Odbudowy”.

Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej skomentował również dyskusję ws. zmiany traktatów europejskich. Z jednej strony wymienił możliwe plusy w obszarze bezpieczeństwa i zdrowia, m.in. wspólny zakup leków. Arłukowicz zaznaczył jednak, że to „nie jest odpowiedni moment”. Poseł PO jako przykład wymienił to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, czyli wojnę w Ukrainie, czy konflikt Izraela z Hamasem.

Zmiana traktatów europejskich. „Destabilizacja UE jest absolutnym priorytetem dla Władimira Putina”

Były europoseł wspomniał o wzroście sił radykalnych, skrajnie prawicowych. W tym kontekście uderzył także w premiera Węgier Wiktora Orbana. – Destabilizacja Unii Europejskiej jest absolutnym priorytetem dla Władimira Putina, więc otwieranie traktatów teraz nie jest dobrym rozwiązaniem – mówił Arłukowicz. Podsumowując wątek, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej ocenił, że obecnie nie ma stabilnej sytuacji geopolitycznej.

Czytaj też:

Niemiecki dziennik zaskakuje analizą. Tusk miałby być „trudniejszym partnerem” niż PiSCzytaj też:

Beata Szydło wieszczyła „klęskę brukselskich radykałów”. Doszło do nagłego zwrotu