Kurator Nowak odpowiada na plany nowego rządu. „Dziękuję panie Tusk”

Donald Tusk w piątek 8 grudnia spotkał się z kandydatami na ministrów w swoim przyszłym rządzie. Później porozmawiał z dziennikarzami na konferencji prasowej, gdzie mówił o konieczności nominowania wojewodów i dalej – kuratorów oświaty. – Symbolem tego upiornego średniowiecza czarnkowego stała się kurator Nowak z Małopolski. Nieprzypadkowo niektórzy przez pomyłkę mówią „prokurator Nowak” – powiedział lider PO.

Głosowanie nad wotum zaufania dla nowego rządu Donalda Tuska zaplanowano na wtorek o godz. 15. Z zapowiedzi kandydata na premiera wynika, że w pierwszych dniach przeprowadzone zostaną działania organizacyjne. – W tych pierwszych dniach pani Barbara Nowacka będzie miała ręce pełne roboty, jeśli chodzi o przywrócenie stanu normalności i elementarnej przyzwoitości – zapewnił.

Kim jest Barbara Nowak? O małopolskiej kurator oświaty znów jest głośno

Barbara Nowak odpowiedziała mu za pośrednictwem platformy X. „Z pewną taką nieśmiałością domniemywam, że to wiedza ze studiów historycznych pana Tuska, pozwala mu sytuować mnie, jako kuratora oświaty, w czasach średniowiecza – epoce pierwszych uniwersytetów i katedr. To filary cywilizacji chrześcijańskiej i Polski. Dziękuję panie Tusk” – napisała małopolska kurator oświaty.

twitter

Marek Belka skomentował, że choć nie jest historykiem, to „mroki średniowiecza” bardziej kojarzą mu się z „ciemnotą i okrucieństwem niż rozumem i oświeceniem”. „Nie ma za co pani Nowak” – dodał.

O małopolskiej kurator oświaty mówi się wiele w kontekście jej kontrowersyjnych wypowiedz. Barbara Nowak niedawno mówiła o „specjalnych pokojach do masturbacji w szwedzkim przedszkolach”. Na słowa zareagowała nawet ambasada Szwecji.

Później skomentowała wybór Moniki Hornej-Cieślak na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. – Nowa Rzecznik mówi o tym, że tęczowe piątki są dla niej tak samo ważne jak święto zmarłych, co wyraźnie wskazuje na to, że ta pani nie wywodzi się z tradycji i historii Polski. Nijak tęczowe piątki mają się do święta zmarłych – stwierdziła Nowak.

Czytaj też:

Barbara Nowak ostro o nowym resorcie edukacji. „Segregacja, śmierć dla niechcianych”Czytaj też:

Barbara Nowak o zagrożeniach LGBT w szkole: Nastolatkowie przeżywają fazę homofilną