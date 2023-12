Hołownia na powyborczym kongresie PL 2050. „Po stołki, to do meblarskiego”

W sobotę, 9 grudnia, w Warszawie odbył się powyborczy kongres Polski 2050, która zdobyła w nowym Sejmie 33 mandaty poselskie.

PL 2050 będzie współtworzyć rząd?

Przypomnijmy, że Polska 2050 wraz z Koalicją Obywatelską, Polskim Stronnictwem Ludowym i Lewicą będzie współtworzyć nowy rząd, który powstanie po spodziewanym upadku rządu Mateusza Morawieckiego.

Wszystko rozstrzygnie się w najbliższy poniedziałek, 11 stycznia, po głosowaniu nad wotum zaufania dla nowego rządu. Jeśli Morawiecki nie zdobędzie wystarczającego poparcia, wspomniane ugrupowania wskażą Donalda Tuska na nowego premiera.

– Startujemy w zupełnie nową podróż. (...) Nie z rządem zemsty narodowej. (...) To jeszcze trzy dni, ale ten rząd za chwilę już będzie. PiS nie chciał oddać władzy. PiS dał nam dwa miesiące po to, żebyśmy się pozabijali, żebyśmy się podzielili, żebyśmy popełniali błędy, ale nade wszystko: wiecie, dlaczego nam je dał? Żeby nam ukraść radość, radość ze zwycięstwa – powiedział Hołownia w trakcie kongresu.

„Przychodzisz do pracy, w której nie chodzi o ciebie”

Lider Polski 2050 odniósł się do szeroko komentowanego faktu, że ma być marszałkiem Sejmu jedynie przez dwa lata, a nie przez całą czteroletnią kadencję Sejmu. Przekonywał, że tzw. rotacyjność stanowisk ma okazać się dobrym rozwiązaniem.

– Będziemy odpowiadać za nasze lokalne, małe ojczyzny, ale to przecież nie jest pogoń za stołkami (...). Jeżeli po stołki, to do meblarskiego, jest ich w Polsce sporo. Do Polski 2050 przychodzisz do pracy, rotacyjnej, kadencyjnej, takiej, w której nie chodzi o ciebie, ale takiej, w której dostaniesz swoją szansę, żeby (...) wykuwać kompromisy, które będą pomagały nam iść do przodu, przez tyle, ile dostaniemy na swoim miejscu – tłumaczył Hołownia.

