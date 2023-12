Netanjahu o decyzji USA w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. „Inne kraje również muszą zrozumieć”

Wojna między Izraelem a kontrolującymi palestyńską Strefę Gazy terrorystami Hamasu trwa ponad dwa miesiące.

USA zawetowały rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ

Jej wybuch zapoczątkował atak terrorystów na południowe terytorium Izraela z 7 października. W trakcie ataku wymordowano ok. 1200 osób, przede wszystkim cywilów, a ok. 240 kolejnych zostało porwanych do Strefy Gazy w charakterze zakładników.

W piątek, 8 grudnia, Stany Zjednoczone zawetowały rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ wzywającą do natychmiastowego zawieszenia broni w Strefie Gazy. Autorem projektu rezolucji – który poparło 13 z 15 członków Rady, a Wielka Brytania wstrzymała się od głosu – były Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Zastępca ambasadora USA przy ONZ Robert Wood stwierdził, że projekt był „oderwany od rzeczywistości”. Tłumaczył, że wstrzymanie walk pozwoliłoby Hamasowi utrzymać władzę nad Strefą Gazy i tym samym „zasiałoby ziarno pod następną wojnę”. Ponadto, Wood skrytykował Radę za niepotępienie masakry, której dokonał Hamas 7 października.

– Choć Stany Zjednoczone zdecydowanie popierają trwały pokój, w którym zarówno Izraelczycy, jak i Palestyńczycy mogą żyć w pokoju i bezpieczeństwie, nie popieramy wezwań do natychmiastowego zawieszenia broni – skwitował Wood.

Netanjahu: Izrael będzie kontynuował sprawiedliwą wojnę

W sobotę, 9 grudnia, premier Izraela Benjamin Netanjahu wydał oświadczenie, w którym wyraził zadowolenie ze stanowiska amerykańskiego sojusznika.

Podkreślił, że wojna będzie kontynuowana aż do całkowitego zniszczenia Hamasu oraz uwolnienia wszystkich Izraelczyków, którzy wciąż pozostają w niewoli terrorystów.

– Inne kraje również muszą zrozumieć, że nie da się z jednej strony wspierać eliminacji Hamasu, a z drugiej wzywać do zaprzestania wojny, co uniemożliwiłoby eliminację Hamasu. (...) Izrael będzie kontynuował naszą sprawiedliwą wojnę mającą na celu wyeliminowanie Hamasu i osiągnięcie pozostałych celów wojennych, które wyznaczyliśmy – powiedział przywódca Izraela.

Szef sztabu izraelskiej armii: Znak rozpadu systemu

Tego samego dnia głos zabrał generał Herci Halewi, szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela. Zrelacjonował, że straty Hamasu systematycznie rosną.

– Każdego dnia widzimy coraz więcej zabitych terrorystów, coraz więcej rannych terrorystów, a w ostatnich dniach widzimy poddających się terrorystów, czyli znak rozpadu systemu. Znak, że musimy naciskać mocniej – gen. Halewi.

