Ostatnia taka miesięcznica smoleńska? Sikorski zwraca uwagę na jeden szczegół

W niedzielę 10 grudnia, jak każdego 10 dnia miesiąca od wielu lat, politycy PiS obchodzą tzw. miesięcznicę smoleńską. Jak poinformowała Gazeta Wyborcza, od godziny 6 rano wokół placu Piłsudskiego, gdzie znajduje się pomnik smoleńskim, okolicy pilnuje znacznie więcej policjantów niż w normalny dzień. Część funkcjonariuszy miała zostać ściągnięta do Warszawy m.in. z Gdańska i Katowic nie tylko w związku z miesięcznicą, ale także głosowaniem nad wotum zaufania dla rządu.

Miesięcznica smoleńska oczami polityków PiS

Politycy PiS rozpoczęli dzień od udziału we mszy świętej w kościele Wniebowzięcia. U boku Jarosława Kaczyńskiego pojawił się m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz szef MON Mariusz Błaszczak. W nabożeństwie uczestniczyli również m.in. Jacek Sasin, Michał Dworczyk, Marek Suski, Piotr Gliński, Karol Karski oraz prezes TK Julia Przyłębska. W tylnych ławach można było również wypatrzyć Antoniego Macierewicza.

Po zakończeniu mszy delegacja Prawa i Sprawiedliwości udała się pod pomnik Lecha Kaczyńskiego, a następnie pod pomnik smoleńskim. Pod monumentami złożono wieńce oraz odmówiono modlitwę za zmarłych.

Radosław Sikorski o miesięcznicy smoleńskiej

Obchody miesięcznicy katastrofy smoleńskiej skomentował Radosław Sikorski, który ma objąć stanowisko szefa MSZ w rządzie Donalda Tuska. Polityk Koalicji Obywatelskiej podkreślił, że jest to ostatnia miesięcznica za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Obecny europoseł w dalszej części wpisu uderzył m.in. w podkomisję smoleńską, na czele której stał Antoni Macierewicz.

„Wraku nie odzyskali, zamachu nie udowodnili, śledztwa nie zakończyli. Ale co zarobili, co nakłamali, co zniesławili, to ich” – stwierdził Radosław Sikorski.

