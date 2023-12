Morawiecki odpowiadał na pytania posłów. „Kto pana tak skrzywdził?”

W poniedziałek, 11 stycznia, premier Mateusz Morawiecki wygłosił w Sejmie expose. Następnie rozpoczęła się seria pytań ze strony posłów. Po jej zakończeniu Morawiecki powrócił na mównicę, aby odnieść się do podniesionych kwestii.

Morawiecki bez szans na wotum zaufania?

Przypomnijmy, że jeszcze dziś odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla nowego rządu. Wydaje się przesądzone, że gabinet nie uzyska wystarczającej liczby głosów i będzie musiał podać się do dymisji.

Wszystko wskazuje na to, że obecna większość sejmowa – czyli Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050 i Lewica – wskaże Donalda Tuska na nowego premiera. Wspomniane ugrupowania mają łącznie 248 posłów.

Morawiecki: Za inflację odpowiadają ceny energii

Odpowiadając na pytania posłów Morawiecki zwrócił się m.in. do krytyki ze strony posła Lewicy Krzysztofa Gawkowskiego. Stwierdził on, jakoby w ostatnich miesiącach pojawiła się najwyższa inflacja w historii III RP.

– Panu się coś wymknęło, że w czasach naszych rządów była najwyższa inflacja od 30 lat. Kto pana tak skrzywdził? Proszę zobaczyć na inflację w czasach premiera Oleksego, Cimoszewicza, Millera. Nie moje dane, ale dane Europejskiego Banku Centralnego. 72 proc. wpływu na inflację pochodziło z prostego czynnika. Cen energii. My jesteśmy temu winni? My, którzy zdywersyfikowaliśmy źródła energii, uniezależniliśmy nas od ruskich źródeł energii, wybudowaliśmy Baltic Pipe? – powiedział Morawiecki.

Morawiecki żałuje zamknięcia parków i cmentarzy

Wyznał także, które decyzję okazały się w jego ocenie błędem w trakcie walki ze skutkami pandemii koronawirusa. Jednocześnie zaznaczył, że dobrą decyzją był zakup większej liczby szczepionek i otwarcie szpitali tymczasowych.

– Jeśli czegoś żałuję, to zamknięcia parków i cmentarzy 1 listopada. Gdybym mógł cofnąć czas, to drugi raz bym tego nie zrobił – powiedział premier.



Morawiecki o Fit For 55: Cały czas opieramy się przeciwko temu

Odniósł się także m.in. do krytyki ze strony posła Bartłomieja Pejo, który wytknął Morawieckiemu przystąpienie Polski do unijnego pakietu klimatycznego Fit For 55.

– Minęły trzy lata od tego, gdy Rada Unii Europejskiej próbowała wdrożyć pakiet, niczego nie wdrożyli. Cały czas opieramy się przeciwko temu. Jeśli będzie skuteczna polityka, prowadzona w taki sposób, znajdziemy balans między ochroną klimatu a wydobyciem paliw kopalnych. Zdroworozsądkową równowagę zapewnialiśmy – powiedział Morawiecki.

