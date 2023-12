Nietypowe zakończenie „Faktów”. Kraśko: Niech żyje Polska

W poniedziałek, 11 grudnia, Sejm nie udzielił wotum zaufania nowemu rządowi Mateusza Morawieckiego.

Tusk został wybrany na nowego premiera

Wkrótce potem na nowego premiera wybrano Donalda Tuska, którego wskazała nowa większość sejmowa, czyli sojusz Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050 i Lewicy. Za jego kandydaturą zagłosowało 248 posłów, przeciwko było 201.

Nikt nie wstrzymał się od głosu. Już następnego Tusk wygłosi expose i zaproponuje skład nowego rządu. Tego samego dnia odbędzie się także głosowanie nad wotum zaufania dla gabinetu nowego premiera.

Kraśko: Bardzo dziękuję, niech żyje Polska

Do dzisiejszych wydarzeń w Sejmie odniósł się dziennikarz Piotr Kraśko, który poprowadził główne wydanie „Faktów”. Na koniec programu zwrócił się z podziękowania do telewidzów. Kraśko dał jasno do zrozumienia, że jest zadowolony z wyników dzisiejszych głosowań w Sejmie.

— Dziękuję, że są państwo z nami, że są państwo z nami dzisiaj, przez te wszystkie lata i przed telewizorami i we wszystkich miejscach, kiedy tak bardzo potrzebowaliśmy państwa wparcia. I gdyby nie wy, drodzy państwo, to nie wiem, czy byśmy to przetrwali. I zawsze będziemy o tym pamiętać. Bardzo dziękuję, dobrego wieczoru, niech żyje Polska — powiedział Kraśko.

Obecny dziennikarz TVN będzie szefem „Wiadomości”?

Warto dodać, że obecna większość sejmowa zapowiada gruntowne zmiany w funkcjonowaniu Telewizji Polskiej. Odpowiedzialnym za ich przeprowadzenie ma być poseł KO Bartłomiej Sienkiewicz, który jest szykowany na ministra kultury w rządzie Tuska.

Z nieoficjalnych ustaleń portalu „Onet” wynika, że w nowym kierownictwie Telewizji Polskiej ma znaleźć się m.in. obecny dziennikarz TVN. Chodzi o reportera polityczno-gospodarczego „Faktów” Pawła Płuskę, który ma stanąć na czele redakcji „Wiadomości”.

Czytaj też:

Donald Tusk zwrócił się bezpośrednio do Lecha Wałęsy. Były prezydent nie krył wzruszeniaCzytaj też:

Donald Tusk jak Hugh Grant? Kasia Tusk udostępniła wymowne nagranie