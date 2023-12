Suski posłużył się szokującym porównaniem. „Hitler też doszedł w wyniku wyborów do władzy”

W poniedziałek, 11 grudnia, Sejm nie udzielił wotum zaufania rządowi Mateusza Morawieckiego.

Kiedy zaprzysiężenie nowego rządu?

Jeszcze tego samego na nowego premiera został wybrany Donald Tusk. Stanie on na czele rządu, który utworzy nowa większość sejmowa, czyli sojusz Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050 i Lewicy.

Za kilka godzin odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla nowego rządu. Wszystko wskazuje na to, że jego zaprzysiężenie odbędzie się już w środowy poranek, 13 grudnia.

Suski: Zapowiedź niedemokratycznych rządów

Zmianę władzy naszego kraju w ostrych słowach skomentował poseł Marek Suski, który pojawił się w programie „Kwadrans polityczny” na antenie Telewizji Polskiej. Ocenił, że rządy obejmują „ludzie bezwzględni”.

Zwrócił uwagę m.in. na fakt, że obecna większość sejmowa nie dopuściła do wejścia Elżbiety Witek w skład Prezydium Sejmu. Tym samym Prawo i Sprawiedliwość jest jedynym ugrupowaniem, które nie ma swojego przedstawiciela w tym organie.

– Czeka nas epoka powrotu postkomunizmu i to takiego bardziej zjadliwego, niż za pierwszych rządów Donalda Tuska. (...) Przed nami epoka służenia interesom zagranicznym. (...) Już te pierwsze działania wskazują, że z szanowaniem prawa będą kłopoty. (...) To zapowiedź niedemokratycznych rządów. Mam nadzieję, że Polacy jak zobaczą, że to nie jest 100 konkretów, a jest mściwa zmiana, służąca niemieckim interesom, to odwrócą to – tłumaczył Suski.

„Hitler też doszedł w wyniku wyborów do władzy”

Następnie użył szokującego porównania wobec obejmowania władzy przez Tuska. Prowadzący program zwrócił Suskiemu uwagę, czy nie użył zbyt mocnego porównania.

– Hitler też doszedł w wyniku demokratycznych wyborów do władzy. (...) Nie za mocne, bo jak zobaczymy na politykę realizowaną przez obecną koalicję, to można powiedzieć, że to walka o zniszczenie naszej kultury, naszych fundamentów. Budowanie narracji w interesie rozmycia patriotyzmu i przekazania władzy „tam”, to polityka niedemokratyczna – uzupełnił poseł PiS.

