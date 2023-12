Rośnie oburzenie po wyczynie Brauna. Brzezinski: Należy potępić z całą surowością

We wtorek, 12 grudnia, na terenie budynku Sejmu doszło do szokujących scen z udziałem posła Konfederacji Grzegorza Brauna.

Braun zgasił menorę. Hołownia zawiadomi prokuraturę

Braun zgasił przy użyciu gaśnicy menorę, która została ustawiona w sejmowym korytarzu z okazji żydowskiego święta Chanuki. Wyjaśnijmy, że menora to siedmioramienny świecznik. Jest jednym z najstarszych symboli judaizmu.

Braun dokonał swojego skandalicznego wyczynu w obecności wielu osób, w tym dziennikarzy. Dał jasno do zrozumienia, że zrobił to z premedytacją. – Wstyd powinno być tym, którzy uczestniczą w aktach satanistycznego kultu – powiedział Braun do dziennikarzy.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wykluczył posła Konfederacji z obrad Sejmu do końca bieżącego posiedzenia. Ponadto, zapowiedział skierowanie do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

Oburzenie ze strony ambasadorów Izraela i USA

W mediach społecznościowych pojawiło się już mnóstwo komentarzy, w których wyrażono potępiono zachowanie Brauna. Swoje oburzenie wyraził m.in. Ja'akow Liwne, ambasador Izraela w Polsce.

„Wstyd. Właśnie zrobił to poseł polskiego parlamentu. Kilka minut po tym, jak świętowaliśmy tam Chanukę” – skomentował na X (dawniej Twitter) Liwne.

Głos zabrał także Mark Brzezinski, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. Zaznaczył, że wyczyn posła Konfederacji miał charakter antysemicki.

„Jestem oburzony paskudnym antysemickim czynem, którego dzisiaj dopuścił się jeden z polskich parlamentarzystów. Stany Zjednoczone sprzeciwiają się antysemityzmowi, a ten skandaliczny akt należy potępić z całą surowością. Polska w swojej historii doświadczyła okrucieństw Holokaustu, a ten odrażający akt nienawiści przypomina nam wszystkim, dlaczego musimy zachować czujność i walczyć z antysemityzmem w każdej minucie każdego dnia” – napisał ambasador USA.

Czytaj też:

Skandal w Sejmie z udziałem Brauna. Stanowcza reakcja EpiskopatuCzytaj też:

Posłowie PiS potępili zachowanie Grzegorza Brauna. Gliński: To jest nie do obrony