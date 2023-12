Pokrętny komentarz ws. „wyczynu” Brauna. „Chciałbym szukać pozytywów”

We wtorkowe popołudnie, 12 grudnia, poseł Konfederacji Grzegorz Braun dopuścił się skandalicznego zachowania.

Braunem zajmie się prokuratura

Użył gaśnicy do zgaszenia menory, która znajduje się w sejmowym korytarzu. To siedmioramienny świecznik, który został ustawiony z okazji żydowskiego święta Chanuki, zwanego również Świętem Świateł.

Szokujący czyn Brauna został zgodnie potępiony przez przedstawicieli wszystkich ugrupowań w Sejmie. Niewykluczone, że z tego powodu Konfederacja zostanie pozbawiona swojego przedstawiciela w Prezydium Sejmu. Sprawą zajmie się także prokuratura.

Strzeżek o Braunie: Oszalały pajac

Zgaszenie menory w ostrych słowach skomentował były poseł Porozumienia Jan Strzeżek, który gościł w programie „Punkt widzenia” na antenie Polsatu. Zaznaczył, że jest „zszokowany” tym, że Braun nie został natychmiast usunięty z szeregów Konfederacji.

– Prosta sprawa, jeśli poseł na Sejm RP bierze gaśnicę i w gmachu Sejmu gasi świecę chanukowe, to jest jakiś oszalały pajac. (...) W normalnych warunkach takiego gościa z dnia na dzień wyrzucono by z klubu i wstyd byłoby się do takiego człowieka przyznać. (...) Wychodzi jakiś szaleniec podczas żydowskich świąt, bierze gaśnicę i strzela nią w świece chanukowe, no to jest jakaś abstrakcja– skomentował Strzeżek.

Urbaniak: Na szczęście nic się nikomu nie stało

W studiu obecny był także m.in. poseł Konfederacji Michał Urbaniak. Choć przyznał, że „czegoś takiego by nie zrobił” oraz „jest tym trochę skołowany”, nie zdecydował się wprost potępić Brauna.

– To dość nietypowa sytuacja. (...) Sytuacja jest moim zdaniem jedną z tych groteskowych, niż z sytuacji, w których stało się coś strasznego. (...) Chciałbym szukać pozytywów, na szczęście nic się nikomu nie stało – powiedział Urbaniak.

Prowadzący program przerwał wypowiedź posła Konfederacji. Stwierdził, że Urbaniak „kpi w żywe oczy” używając takich sformułowań i nie odcinając się od Brauna.

Czytaj też:

Dwugłos w Konfederacji po skandalu z udziałem Brauna. Kuriozalny filmik Korwin-MikkegoCzytaj też:

Skandal w Sejmie z udziałem Brauna. Stanowcza reakcja Episkopatu