Bosak straci miejsce w Prezydium Sejmu? „Cyniczny akt”, „nieproporcjonalne”

Po antysemickim skandalu z udziałem Grzegorza Brauna (ugaszeniu świec chanukowych w Sejmie) rozgorzała dyskusja o tym, czy Konfederacja powinna nadal mieć swojego przedstawiciela w Prezydium Sejmu. Zdaniem posła PiS Mariusza Błaszczaka, jeśli Braun nie zostanie usunięty z partii, to Krzysztof Bosak powinien stracić funkcję wicemarszałka.

Anna Maria Żukowska zapowiedziała, że jej ugrupowanie podejmie starania o wykluczenie Bosaka z Prezydium Sejmu bez względu na to, czy Konfederacja wyciągnie konsekwencje wobec Brauna.

Bosak: Odwoływanie mnie nieproporcjonalne

– Nasz klub wyraził jasną ocenę tego zachowania. Potępiliśmy je i poseł Braun jest zawieszony. Robienie wokół tego afery, że będzie odpowiedzialność zbiorowa i będę odwoływany z funkcji marszałka jest nieproporcjonalne i niepoważne – powiedział Krzysztof Bosak w programie „7. dzień tygodnia” w Radiu ZET.

–Czy to nie było upokarzające dla pana, że prowadził pan obrady, kiedy Braun wszedł na obrady i nie był pan w stanie zapanować nad nim? – pytał prowadzący.

– Nie, nie było. Posłowie często próbują się wykłócać, to normalna sytuacja w debacie. Lewica chciałaby cenzury, nie zgodzę się na to – mówił Bosak.

Wipler: Stosowanie odpowiedzialności zbiorowej to akt polityczny

O tym, czy przedstawiciel Konfederacji powinien być odwołany, politycy dyskutowali też w programie „Śniadanie Polsat News”

– Było wiadomo co się stało, mimo to został wpuszczony na mównicę. Już powinien być wykluczony – mówiła Katarzyna Lubnauer. – Nie nazwę tego ultimatum, ale Pan Bosak pokazał, że sobie całkowicie nie radzi – oceniła.

Przemysław Wipler (Konfederacja) powiedział, że reakcja na wybryk Brauna była niezwłoczna.

– Stawiając nam żądanie wyrzucenia Grzegorz Brauna z klubu, Szymon Hołownia uratował go. Nasi wyborcy nie mogą mieć poczucia, że działamy dla ratowania swojego stołka i jesteśmy pod presją gotowi wyrzucić kogoś z klubu. Zagłosowałem przeciwko zawieszeniu, bo uważałem, że powinien być od razu wyrzucony – mówił Wipler.

Bronił jednak Bosaka. – Krzysztof Bosak prowadził obrady. Nie siedział w telefonie, nie oglądał filmików na bieżąco. Grzegorz Braun wszedł na mównicę w trybie sprostowania, regulaminowo miał do tego prawa. Stosowanie jakiejkolwiek odpowiedzialności to akt polityczny i cyniczny – ocenił.

Przemysław Czarnek (PiS) także był przeciwko pozbawianiu Bosaka funkcji w Prezydium Sejmu.

— Bosak obserwował obrady. My mieliśmy przewagę, że mogliśmy obserwować to, co się dzieje na sprzęcie elektronicznym. Twierdzę, że karanie jest niepotrzebne, ale jak się zachowa klub PiS – nie wiem – mówił były minister. – Ostatnia rzecz, można mieć swoje poglądy, pytać, czemu chanuka w Sejmie. Mnie ona nie przeszkadza, jestem tolerancyjny. Ale nie można poglądów wyrażać w taki sposób. Bogu dziękujmy, że nie doszło do czegoś gorszego – mówił Przemysław Czarnek o nieumiejętnym użyciu gaśnicy proszkowej przez posła.

Zgodził się z tym Wojciech Kolarski.

– Odpowiedzialność zbiorowa nie jest rozwiązaniem – powiedział.

Innego zdania była Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica).– Krzysztof Bosak honorowo by zrobił, gdyby powiedział, że oddaje się do dyspozycji – powiedziała.

