Komisja ds. wyborów kopertowych. Kiedy pierwsze przesłuchania?

7 grudnia Sejm przyjął ustawę, na mocy której powołano komisję śledczą ds. wyborów kopertowych.

Joński przewodniczącym komisji ds. wyborów kopertowych?

Za powołaniem komisji zagłosowali posłowie wszystkich ugrupowań, w tym Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnijmy, że przedmiotem jej badań będą niedoszłe wybory prezydenckie w 2020 r.

Z uwagi na pandemię koronawirusa miały one odbyć się wyłącznie w formie korespondencyjnej, co pochłonęło ok. 70 mln zł. Ostatecznie wybory odbyły się kilka tygodni później w tradycyjnej formie.

Wszystko wskazuje na to, że przewodniczącym komisji ds. wyborów kopertowych zostanie poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Członkowie prezydium komisji zostaną wybrani we wtorek, 19 grudnia, o godz. 10.

Pierwsze przesłuchania już w styczniu?

Joński ujawnił w audycji „Gość Radia Zet”, że pierwsze przesłuchania przed komisją ds. wyborów kopertowych powinny odbyć się w pierwszym miesiącu przyszłego roku. Wskazał, że wśród świadków znajdą się zapewne m.in. były premier Mateusz Morawiecki i były minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

W tym samym czasie powinny zostać wystosowane wnioski o wydanie dokumentów dotyczących niedoszłych wyborów, które znajdują się np. w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Poczcie Polskiej czy Kancelarii Premiera.

– Ja bym chciał, żeby to było dość szybko. (...) O te wszystkie dokumenty trzeba wystąpić. Jednocześnie trzeba wskazać i zaprosić pierwszych świadków. Mam nadzieję i będę robił wszystko, namawiał posłów, aby to było jeszcze w styczniu. Nie ma co czekać. Uważam, że ludzie oczekują, żeby ta komisja działała prężnie. (...) Ta komisja ma być komisją faktów i dokumentów. Chcemy to zrobić dość sprawnie, oczywiście bardzo rzetelnie. Chcemy, żeby ta komisja zakończyła działanie szybciej, niż to było w przypadku innych komisji – powiedział Joński.

TK także zbada legalność wyborów kopertowych

Do Trybunału Konstytucyjnego trafił niedawno wniosek posłów PiS. Jak donosi „Gazeta Wyborcza”, celem wniosku ma być zalegalizowanie organizacji niedoszłych wyborów w 2020 r. Czy ewentualne orzeczenie TK może sparaliżować prace komisji?

– W żaden sposób nie wpływa na prace komisji. To pokazuje, że poprzez Trybunał Konstytucyjny posłowie PiS-u chcą zabetonować telewizję, chcą zablokować możliwość postawienia Glapińskiego przed Trybunałem Stanu i chcą jednocześnie zapewnić bezkarność Morawieckiemu po słynnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ws. wyborów kopertowych. To jest nieprawdopodobne. Oni działają wstecz i próbują dla jednej osoby – Morawieckiego w tym przypadku – zapewnić bezkarność. Nie, to nic nie wstrzymuje – uzupełnił Joński.

