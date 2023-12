Prezesi mediów publicznych odwołani. Fala komentarzy

Odwołanie prezesów spółek TVP, PAP i Polskiego Radia to najbardziej zdecydowany krok nowego rządu w sprawie zmian w mediach publicznych. Resort kultury poinformował o nim w komunikacie, dzień po tym, jak politycy PiS pełnili nocne dyżury w siedzibie TVP. Był to ich protest przeciwko odwołaniu władz Telewizji Polskiej.

Z decyzją nie zgodził się Marcin Horała (PiS). „Wytęż wzrok i znajdź w poniższym art.2 ustawy zapis, że to minister KiDN zmienia składy organów spółek. Pan minister Sienkiewicz powinien się zapoznać z treścią art. 231 kodeksu karnego” – napisał. Nowy minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz powoływał się na zapisy Kodeksu spółek handlowych.

Horała dodał, że "ta sama klasa panująca co wtedy nadal uważa, że powinna mieć w Polsce wszystkie media i nie daj Boże, żeby docierał do dużych grup społecznych jakiś inny przekaz" „Mając większość w Sejmie mogliby w tym celu zmienić ustawę, co bym krytykował w ramach normalnego demokratycznego dyskursu. Niestety wygląda na to, że zdecydowali się na bandyterkę” – komentował.

Prezesi mediów publicznych odwołani. Politycy komentują

„Władze mediów PiS odwołane. Władze mediów publicznych powołane. Idzie normalność, uczciwość i obiektywizm. Dotrzymujemy słowa” – napisał Tomasz Trela (Lewica).

„Zapytam wprost. Czy PiS planuje wyjść z TVP i pójść pod sąd lub więzienie za kolegami? Czy oblegają póki co to jedno miejsce. Tyle się dzieje, że ciężko nadążyć”... – pytał na X Bogusław Wołoszański, nowy poseł KO i były prezenter telewizyjny.

W komunikacie resortu kultury czytamy, że „Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, posiadającego 100 proc. akcji w Spółkach, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych odwołał 19 grudnia 2023 roku dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek”.

