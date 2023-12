Ważny dokument Watykanu. Terlikowski dla „Wprost”: Polscy biskupi milczą o nim jak zaklęci

Warto podkreślić, że wspomniany dokument nie zmienia stanowiska w sprawie małżeństwa. Ono jest i pozostaje, co jest tam wyraźnie zaznaczone, nierozerwalnym związkiem kobiety i mężczyzny. I choć błogosławieństwo może być udzielane także innym parom, to Dykasteria Nauki Wiary jasno wskazuje, że trzeba unikać jakiegokolwiek podobieństwa formy takiego obrządku do sakramentu małżeństwa.

Z tego samego powody Dykasteria podkreśla, że nie powinien istnieć stały obrządek takiego błogosławieństwa, a duchowny powinien za każdym razem, spontanicznie, szukać odpowiedniej do tego formy.

Wszystkie te zastrzeżenia nie zmieniają tego, że coś się jednak zmieniło.