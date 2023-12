Nadchodzi rok zmian w polskim Kościele. Terlikowski dla „Wprost”: Kluczowe zmiany personalne

Jeśli coś się ma realnie zmienić w Kościele w Polsce, to może się to stać w roku 2024. To właśnie w tym roku dokonać się powinno kilka kluczowych zmian personalnych, które mogą, choć wcale nie muszą, określić przyszłość katolicyzmu w Polsce.

To, że jest słabo nie ulega wątpliwości. Seminaria pustoszeją i coraz częściej biskupi muszę je łączyć z innymi, tak, by zachować wymaganą przez Watykan liczbę trzydziestu kleryków. Topnieje też liczba księży, bo nie tylko brakuje kandydatów, ale także ci już wyświęceni coraz częściej odchodzą. Postulaty i nowicjaty żeńskich zgromadzeń zakonnych opustoszały już wcześniej, bo młode kobiety są – to też już wiemy – najszybciej laicyzującą się grupą społeczną. Młodzież błyskawicznie odchodzi od Kościoła, a najlepiej widać to w statystykach (szczególnie tych z dużych miast) dotyczących katechezy w szkołach średnich. Wyraźnie spada też znaczenie polityczne i społeczne Kościoła. To już nie jest czas, w którym biskupi mogli pstryknąć na polityków palcami i ci karnie stawiali się w kuriach. Teraz, coraz częściej, to politycy stawiają warunki biskupom. Rzeczywistość społeczna zmienia się błyskawicznie, ale nic nie wskazuje na to, by w Kościele w Polsce trwała realna dyskusja na ten temat.