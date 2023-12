Polska przystąpi do Prokuratury Europejskiej? Tusk rozwiał wątpliwości

13 grudnia minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar złożył wniosek do premiera o natychmiastowe przystąpienie naszego kraju do Prokuratury Europejskiej.

Pięć krajów UE poza Prokuraturą Europejską

To samodzielna jednostka Unii Europejskiej, która została utworzona w 2021 r. Jej zadaniem jest prowadzenie postępowań w przestępstwach przeciwko unijnemu budżetowi oraz oszustw w zakresie podatku VAT na kwotę powyżej 10 mln euro.

„Jedna z moich pierwszych decyzji jako Ministra Sprawiedliwości – wniosek do Premiera Donalda Tuska o przystąpienie do Prokuratury Europejskiej. Do gabinetu Ministra i innych pomieszczeń wróciły flagi Unii Europejskiej” – skomentował na X (dawniej Twitter) Bodnar.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości – podobnie jak władze Danii, Irlandii, Szwecji i Węgier – odmówił przystąpienia do Prokuratury Europejskiej. Powodem odmowy była obawa o podporządkowanie Brukseli naszego wymiaru sprawiedliwości.

Tusk: Polska przystąpi do Prokuratury Europejskiej

W środę, 27 grudnia, odbyło się posiedzenie Rady Ministrów. Tuż po jego zakończeniu premier Donald Tusk poinformował, że jego rząd dał zielone światło dla przystąpienia do Prokuratury Europejskiej.

Tusk zaznaczył, że ten krok ma umożliwić „szybsze i transparentne, zgodne z regułami, wydawanie środków europejskich”. Dodał, że przystąpienie do wspomnianego organu było zapowiadane w kampanii wyborczej.

– Rada Ministrów dzisiaj podjęła decyzję, która zobowiązuje ministra sprawiedliwości do działań na rzecz pilnej notyfikacji o (...) wzmocnieniu współpracy z Prokuraturą Europejską. De facto mówimy o przystąpieniu Polski do Prokuratury Europejskiej – oświadczył Tusk.

