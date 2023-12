Andrzej Duda reaguje na deklaracje Donalda Tuska. „Można było tak od razu”

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt ustawy okołobudżetowej. Inicjatywę rządu Donalda Tuska skomentował Andrzej Duda. „Po moim wecie, w nowym projekcie rządowej ustawy okołobudżetowej, nagle znalazły się 3 mld zł na leczenie ciężko chorych dzieci” – napisał prezydent na swoim prywatnym profilu w mediach społecznościowych. „To wspaniała wiadomość! Można było tak od razu” – dodała głowa państwa.

Andrzej Duda w sobotę 23 grudnia zawetował ustawę okołobudżetową na 2024 rok, w której znalazły się trzy miliardy złotych na media publiczne. Prezydent skierował do Sejmu swój projekt, ale Donald Tusk zapowiedział, że rządząca większość go nie poprze.

– W zawetowanej przez prezydenta ustawie znalazło się stwierdzenie, że minister może, a nie musi, jak było zapisane wcześniej, przeznaczyć część z 3 mld zł na media publiczne. Związane jest to z możliwością wspierania telewizji ze względu na małe przychody z abonamentu – tłumaczył premier. – Z naszego założenia te pieniądze miały trafić przede wszystkim na onkologię dziecięcą, o tym też publicznie zapewnialiśmy – dodał.

Rząd przygotował nowy projekt ustawy okołobudżetowej

W związku z tym rząd przygotował swój własny nowy projekt. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami w nowej ustawie okołobudżetowej znalazły się zapisy o 30 proc. podwyżek dla nauczycieli oraz 20 proc. wzrost w sferze budżetowej od 1 stycznia 2024 r. Nie ma natomiast deklaracji przekazania dotacji w wysokości trzech miliardów złotych na media publiczne.

W zamian środki te mają trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia. W projekcie zapisano, że mogą zostać wykorzystane tylko na finansowanie psychiatrii dziecięcej, onkologii dziecięcej, leczenia chorób rzadkich dzieci i młodzieży do 18. roku życia lub leczenia onkologicznego wszystkich pacjentów niezależnie od ich wieku. – Jeśli coś z tych 3 mld zł zostanie, to też na inne programy onkologiczne – powiedział Donald Tusk.

