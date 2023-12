Miller o najważniejszym kamieniu milowym: Sam to słyszałem, to zmiana rządu

W programie „Gość Wydarzeń” w Polsat News były premier Leszek Miller, eurodeputowany Lewicy, był pytany o 5 mld które napłynęły do Polski z Brukseli, czyli o zaliczkę z programu RePowerEu.

Przelewem pochwalił się w czwartek premier Donald Tusk, jednak były premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że to jego rząd złożył wniosek w tej sprawie.

– Te 5 mld mogły napłynąć jeszcze z inspiracji poprzedniego rządu, bo nie wymagały kamieni milowych, mówię prawdę. Donald Tusk ma powody by się chwalić, bo, jakby nie było, te pieniądze przyszły za jego rządu i to jego rząd będzie miał wpływ na to jak będą zagospodarowane – powiedział Leszek Miller. – Zasługa Mateusza Morawieckiego polega na tym, że potrafił złożyć poprawnie wniosek – dodał.

Były premier o kamieniach milowych: Polityka musi być praworządna

Były premier zapytany o to, jak to się stało, że wprowadzenie konkretnych ustaw po zmianie władzy nie było konieczne, zauważył, że najważniejszym kamieniem milowym była zmiana rządu w Polsce.

– Powiem wprost, bez owijania w bawełnę. Unijni urzędnicy tez to mówią, albo dają do zrozumienia. KE uznała, że przy poprzednich władzach żadnego postępu nie będzie, co więcej że te władze (PiS – red.) działają przeciwko UE – mówił. – Sam to słyszałem w kuluarach, „panowie, najważniejszym kamieniem milowy dla nas była zmiana rządu”. Zapytany, czy chodziło o politykę, czy praworządność, odparł: „Wszystko jest polityką, ale żeby miała ludzkie oblicze, musi być praworządna”.

5 mld euro dla Polski to zaliczka, na którą Komisja Europejska wydała zgodę na początku grudnia. Środki te pochodzą z programu RePowerEu, będącego częścią KPO. Fundusz jest przeznaczony na wydatki związane z transformację energetyczną. Pieniądze mają wspomóc uniezależnienie się energetyczne Europy od Rosji oraz jej paliw kopalnych.

Czytaj też:

Polska dostała przelew w ramach KPO. Wpłynęło 5 mld euroCzytaj też:

Na co popłyną pierwsze pieniądze z KPO? Minister wylicza