Andrzej Zybertowicz skrytykował TVP. Doradca Andrzeja Dudy zmienił front?

– Ta telewizja nie była żadnym wzorem obiektywności – powiedział w radiowej Trójce Andrzej Zybertowicz. Społeczny doradca Andrzeja Dudy dodał, że jego zdaniem TVP Info i spora część audycji Telewizji Polskiej była sprowadzona za rządów PiS do poziomu złej propagandy, co nie ulega wątpliwości.

– Zarazem do tych źle zarządzanych kanałów regularnie byli zapraszani, z wyjątkiem niestety Konfederacji, przedstawiciele opozycji, każdego dnia przedstawiciele opozycji platformerskiej krytykowali tę telewizję na antenie – dodawał.

Zmiany w mediach publicznych. Andrzej Zybertowicz mówi wprost

Komentując zmiany wprowadzone w mediach publicznych przez nowe władze, Andrzej Zybertowicz zastanawiał się, „czy to, co próbuje się teraz robić, to próba wprowadzenia lepszych standardów czy gorszych”. – Obecna ekipa zdjęła z dostępnych dla opinii publicznej archiwów masę wartościowych produkcji, w tym zupełnie niepolitycznych. To cenzura na szeroką skalę – stwierdził.

Zdaniem społecznego dorady Andrzeja Dudy, „minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz nie naprawia mediów publicznych, które potrzebowały naprawy, on je degraduje”.

Podczas rozmowy doszło do spięcia. Andrzej Zybertowicz powiedział, że obecnie w mediach publicznych będzie przekaz icht fur Deutschland. – Przepraszam, czy tu jest taki przekaz? – dopytywała prowadząca program Beata Michniewicz. – Czy pan rzeczywiście uważa, że prowadzenie polityki w ten sposób, że kanały codziennie atakują urzędującego premiera i dezawuują go, było reprezentowaniem polskiej racji stanu? – dopytywał z kolei polityk KO Paweł Kowal.

