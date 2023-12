Mandat Bodnara zostanie wygaszony? „Prokurator nie może być jednocześnie senatorem”

13 grudnia senator Koalicji Obywatelskiej Adam Bodnar objął tekę ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w nowym rządzie premiera Donalda Tuska.

Dlaczego Bodnar miałby stracić mandat?

W niedzielę, 31 grudnia, posłowie Suwerennej Polski Marcin Romanowski i Maria Kurowska poinformowali o złożeniu do marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej wniosku o niezwłoczne wygaszenie mandatu senatorskiego Bodnara. Powód?

Romanowski i Kurowska wyjaśnili na konferencji prasowej, że chodzi o fakt, iż Bodnar – jako prokurator generalny – przejął do osobistego prowadzenia sprawy cywilne, które dotyczą kontrowersyjnych zmian w mediach publicznych na podstawie decyzji szefa resortu kultury Bartłomieja Sienkiewicza.

Tym samym Bodnar podjął działania w charakterze prokuratora. Wnioskodawcy podkreślają, że zgodnie z art. 103 Konstytucji prokurator nie może być jednocześnie posłem lub senatorem.

Romanowski wskazał podstawę prawną wniosku

Romanowski – który był do niedawna wiceszefem resortu sprawiedliwości – zwrócił uwagę, że w przeszłości zdarzały się przypadki, gdy łączenie wspomnianych funkcji doprowadziło do wygaszenia mandatu parlamentarzysty.

– Nigdy nie było w historii polskiego parlamentaryzmu, by minister (...) wykonywał osobiście czynności, przejmował sprawy. (...) Albo doszło do złamania prawa, przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, naruszenia art. 231 Kodeksu karnego, ale gdyby sądy, prokuratura, instytucje publiczne stanęły na innym stanowisku, to należy uznać, że minister Bodnar skutecznie podjął funkcję szeregowego prokuratora, a w związku z tym naruszył art. 103 w związku z art. 108 Konstytucji – argumentował Romanowski.

Kurowska: Zwracamy uwagę, gdzie oni łamią praworządność

Kurowska zwróciła uwagę, że w kampanii wyborczej obecna większość sejmowa – czyli sojusz KO, PSL, PL 2050 i Lewicy – zarzucała Zjednoczonej Prawicy „łamanie praworządności”.

– Staramy się teraz zwracać uwagę, gdzie oni łamią praworządność. Kilkukrotnie kiedy pytałam, gdzie konkretnie złamaliśmy praworządność, po drugiej stronie zapadała cisza. Nikt nigdy nie wykazał, w którym miejscu złamaliśmy praworządność. My teraz mamy tych przykładów, a to są dwa tygodnie rządów, bardzo dużo – skwitowała Kurowska.

