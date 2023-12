Homilia papieża Franciszka w ostatnim dniu roku. „Wdzięczność i nadzieja”

W niedzielę, 31 grudnia, papież Franciszek przewodniczył nieszporom uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, które zostały odprawione w bazylice św. Piotra w Watykanie.

Franciszek: Wdzięczność i nadzieja

W trakcie homilii Ojciec Święty odniósł się do mijającego roku 2023. Zaznaczył, że w ostatnim dniu każdego roku katolikom powinny towarzyszyć szczególnie wdzięczność i nadzieja.

– Wiara pozwala nam przeżywać ten czas w inny sposób niż mentalność światowa. Wiara w Jezusa Chrystusa, Boga wcielonego, narodzonego z Maryi Dziewicy nadaje nowy styl odczuwania czasu i życia. Podsumowałbym to w dwóch słowach: wdzięczność i nadzieja – powiedział Franciszek.

Papież o relacji z Bogiem i ludźmi

W dalszej części homilii wyjaśnił, co powinno wyróżniać katolików w przeżywaniu ostatniej nocy mijającego roku. Chodzi o nieskupianie się wyłącznie na sobie.

– Ktoś mógłby powiedzieć: „(...) Wszyscy dziękują, wszyscy mają nadzieję, wierzący czy niewierzący”. Może tak się to wydawać i oby tak było! Ale w rzeczywistości wdzięczność światowa, światowa nadzieja są pozorne. Brakuje im zasadniczego wymiaru, jakim jest relacja z Innym i z innymi, z Bogiem oraz z braćmi i siostrami. Sprowadzają się do własnego „ja”, do swoich korzyści, (...) nie wykraczają poza zadowolenie i optymizm – kontynuował Franciszek.

„Wdzięczność jest tłumiona w żądzy posiadania”

Pokreślił, że Matka Boża stanowi dla Kościoła wzór wdzięczności i nadziei. Papież przypomniał o tym w kontekście obchodzonych niedawno Świąt Bożego Narodzenia.

– Stwórca ludzkości przyjął duszę i ciało, narodził się z Dziewicy (...) obdarzył nas swoim Bóstwem. (...) Jaka wdzięczność musiała być w sercu Maryi, gdy patrzyła na nowonarodzonego Jezusa. Jest to doświadczenie, które może mieć tylko matka, a jednak w Niej, w Matce Boga ma ono wyjątkową, nieporównywalną głębię. Jedynie Maryja wraz z Józefem wie, skąd pochodzi to Dziecię. A jednak ono tam jest, oddycha, płacze, potrzebuje jedzenia, okrycia, opieki. Tajemnica stwarza przestrzeń dla wdzięczności, która wyłania się w kontemplacji daru, w bezinteresowności, natomiast jest tłumiona w żądzy posiadania i pokazania się – dodał Franciszek.

