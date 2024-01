Noworoczne orędzie Andrzeja Dudy. Kwaśniewski: Prezydent skłania się do gry

Z okazji Nowego Roku prezydent Andrzej Duda wygłosił noworoczne orędzie. Odniósł się w nim m.in. do zmian w mediach publicznych.

– Mamy do czynienia z nową sytuacją w polskiej polityce. Prezydent i rząd są z innych obozów politycznych. To normalne w demokracji. Ale w demokracji trzeba przestrzegać Konstytucji, zasad państwa prawa i dobrych politycznych obyczajów – rozpoczął. Głowa państwa dodała, że „po raz pierwszy w wolnej Polsce po 1989 roku doszło do próby siłowego przejęcia mediów publicznych”.

Kwaśniewski o słowach Dudy: Musi pokazać się dobrze wobec wyborców PiS

Orędzie noworoczne Andrzeja Dudy skomentował były prezydent, Aleksander Kwaśniewski.

– Mam wrażenie, że on skłania się do takiej gry mocno politycznej. Sądzę, że jego otoczenie mówi mu, że czas Jarosława Kaczyńskiego dobiega końca i trzeba walczyć o przywództwo na prawicy i rozumiem, że on chce podjąć tę rękawicę, a w związku z tym musi pokazać swoją twardość, musi pokazać się dobrze wobec wyborców PiS-owskich – powiedział w programie„Gość Wydarzeń”w Polsat News.

Były prezydent stwierdził, że „to nie wróży dobrze koabitacji”.

–Moim zdaniem to będzie kumulowało napięcia, ja bym raczej sugerował, więcej rozmowy, więcej dialogu. Po orędziu noworocznym mam wrażenie, że Andrzej Duda zmierza jednak w stronę podjęcia wysiłku udziału w walce o przywództwo na prawicy po Jarosławie Kaczyńskim – podkreślił.

Kwaśniewski dodał, że Andrzej Duda jest w trudnym momencie swojej politycznej drogi, a 10 lat prezydentury to jest długi okres. – Może się zastanawiać nad działaniem w środowisku międzynarodowym, na granicy polityki, albo właśnie tak jak popychają go doradcy – do walki o kwestię sukcesji w partii – spekulował.

