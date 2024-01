Szydło starła się z Sikorskim o tarczę w Redzikowie. Padły mocne słowa

W drugiej połowie grudnia amerykańska tarcza antyrakietowa w Redzikowie koło Słupska osiągnęła gotowość operacyjną.

Dlaczego tarcza w Redzikowie jest tak ważna?

Tarcza jest wyposażona w radar dalekiego rozpoznania oraz 24 pociski przechwytujące RIM-161 Standard Missile 3, przeznaczone do zwalczania pocisków balistycznych krótkiego i średniego zasięgu.

To najważniejsza inwestycja wojskowa Stanów Zjednoczonych w naszym kraju. Tarcza w Redzikowie ma chronić nie tylko Polskę, ale i innych członków NATO w Europie Środkowo-Wschodniej.

Warto zaznaczyć, że Władimir Putin starał się nie dopuścić do powstania tarczy i kłamliwie przedstawiał ją jako zagrożenie dla Rosji.

Szydło: Skończyło się zerwaniem projektu tarczy

W poniedziałek, 1 stycznia, była premier, a obecnie europoseł Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło napisała na X (dawniej Twitter), że tarcza w Redzikowie mogła powstać wcześniej. Przypomnijmy, że budowę obiektu rozpoczęto w 2016 r., czyli w czasach sprawowania przez Szydło urzędu premiera.

„Jedną z większych bredni regularnie wygłaszanych przez Tuska i jego ludzi jest ta o rzekomych »kłótniach z sojusznikami«. Tymczasem to Tusk po objęciu władzy w 2007 roku doprowadził do kryzysu w stosunkach z USA, co skończyło się zerwaniem projektu amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Rząd PiS odbudował relacje z USA i zbudował mocną pozycję Polski w NATO” – napisała Szydło.

„Takie wydarzenia ukazują siłę sojuszy”

Przekonywała, że efekty bardzo dobrych relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi i Sojuszem Północnoatlantyckim można było zaobserwować w latach 2021-2022.

„Gdy najpierw wiele krajów pośpieszyło ze wsparciem dla Polski podczas hybrydowego ataku z Białorusi, a następnie, gdy zaczęła się inwazja Rosji przeciwko Ukrainie. Takie wydarzenia ukazują siłę sojuszy i ich praktyczne znaczenie” – dodała była premier.

Sikorski: Zmiana koncepcji była decyzją amerykańską

Na wpis Szydło odpowiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Zwrócił uwagę, że umowa na budowę tarczy antyrakietowej w Redzikowie została zawarta w 2008 r.

Rok później nowa administracja prezydenta Baracka Obamy postanowiła wycofać się z projektu, ale ostatecznie podpisano jedynie protokół, który zmodyfikował wcześniejszą umowę.

„Pani Beata Szydło znowu raczy powielać pisowskie kłamstwa. Projekt tarczy nie został »zerwany« – skończoną bazę w Redzikowie właśnie przejęła U.S. Navy [marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych – red.] – a zmiana koncepcji technicznej była decyzją amerykańską, nie polską. Po byłej premier spodziewałbym się elementarnej wiedzy” – napisał Sikorski.

„Awantury Tuska z Amerykanami w 2008 roku”

Szydło wytknęła wówczas rozmowę premiera Donalda Tuska z prezydentem Georgem Bushem z 2008 r. Stenogram rozmowy został ujawniony w zeszłym roku.

Wynika z niego, że Tusk nie był zdecydowany w sprawie propozycji złożonej przez Amerykanów. Argumentował, że Putin nie jest „entuzjastą” budowy tarczy antyrakietowej w Polsce.

„Sikorski, tak samo jak Tusk, próbuje gumkować historię rządów Platformy sprzed 2015 roku. Oni myślą, że Polacy nie pamiętają, co kilkanaście lat temu wyprawiała Platforma. Awantury Tuska z Amerykanami w 2008 roku odbijały się szerokim echem. Do budowy tarczy w Polsce Amerykanie przystąpili dopiero w 2016 roku” – odpowiedziała Szydło.

„Za co dziękował mi prezydent Lech Kaczyński?”

Sikorski powołał się wówczas na wypowiedź prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 2008 r., który ocenił, że podpisanie umowy ws. budowy tarczy jest także zasługą Sikorskiego.

Chodzi o fakt, że Sikorski – który był wówczas szefem MSZ w rządzie koalicji PO-PSL – doprowadził do końca negocjacje ws. budowy tarczy, które rozpoczęto w okresie rządów koalicji PiS-LPR-Samoobrona.

„Zagadka dla pani premier Beaty Szydło. Jeśli projekt tarczy antyrakietowej został »zerwany« przez rząd PO-PSL, to za co dziękował mi prezydent Lech Kaczyński?” – dodał Sikorski.

