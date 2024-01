Błaszczak reaguje na incydent przy granicy. „Czy ich Hołownia również zaprosi do Sejmu?”

Straż Graniczna przedstawiła relację z sylwestrowej nocy, kiedy grupa cudzoziemców rzucała w polskie służby kamieniami i płonącymi konarami drzew. Nagranie z tego incydentu opublikowano w mediach społecznościowych. Wpis z raportem służb skomentował Mariusz Błaszczak.

„Czy marszałek Hołownia mówiąc o stworzeniu systemu, który „zaopiekuje się” nielegalnymi migrantami miał na myśli także takie osoby? Czy ich również zaprosi do Sejmu?” – pytał polityk PiS. Były szef MON odniósł się w ten sposób do wigilii zorganizowanej w budynku parlamentu. Zaproszenie Szymona Hołowni przyjęły m.in. osoby w kryzysie migracyjnym.

– Bardzo mi na tym zależało, żeby w polskim Sejmie ciałem stało się to, co w te święta wielu z nas wyznaje pamięcią i słowem. Boże Narodzenie to paradoks. Chrześcijanie wierzą, że ponad dwa tysiące lat temu najważniejsze rzeczy działy się na kompletnym marginesie świata, z dala od fleszy, kamer i gorączkowego zainteresowania tych, co wtedy i dziś oddychają newsami – w ten sposób marszałek izby niższej polskiego parlamentu odniósł się do uroczystości.

Mariusz Błaszczak: Rząd powinien podjąć tę decyzję natychmiast

Fundacja Ocalenie opublikowała w tej sprawie komunikat. Odpowiedziano także na komentarze dotyczące legalności pobytu osób w kryzysie migracyjnych w budynku Sejmu.

Błaszczak stwierdził dalej, że doświadczenia z przeszłości pokazują, że intensyfikacja ataków rosyjskich na Ukrainę może iść w parze ze wzmożeniem presji migracyjnej na granicę polsko-białoruską. „Rząd powinien natychmiast podjąć decyzję o wzmocnieniu sił Wojska Polskiego i Straży Granicznej w tym regionie” – ocenił polityk PiS.

Straż Graniczna podsumowała we wtorek 2023 rok. Przez 12 miesięcy odnotowano blisko 26 tys. prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy.

