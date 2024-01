Śledztwo ws. wypadku syna Peretti. „Do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasz wniosek”

W nocy z 14 na 15 lipca, przy Moście Dębnickim w Krakowie doszło do tragicznego wypadku, który odbił się szerokim echem w całym kraju.

Jak doszło do wypadku przy Moście Dębnickim?

W wypadku śmierć poniosło czterech młodych mężczyzn: 23-letni Patryk P. – syn celebrytki znanej z programu „Królowe życia” – 24-letni Aleksander T. i Michał G. oraz 20-letni Marcin H.

Siedzący za kierownicą Patryk P. jechał z nadmierną prędkością al. Krasińskiego w kierunku Mostu Dębnickiego. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem.

Pojazd zjechał, dachując, po schodach prowadzących z Mostu Dębnickiego na Bulwar Czerwieński, po czym uderzył w betonowy murek okalający ścieżkę dla pieszych.

Wszyscy pasażerowie zginęli na miejscu. Sekcja zwłok wykazała, że siedzący za kierownicą 23-latek był nietrzeźwy. W jego organizmie stwierdzono 2,3 promila alkoholu.

Kluczowy świadek wypadku przebywa w Wielkiej Brytanii

Na nagraniach z kamer miejskiego monitoringu zarejestrowano groźną sytuację, do której doszło tuż przed wypadkiem. Rozpędzony pojazd omal nie potrącił przechodzącego w niedozwolonym miejscu mężczyzny.

Z opinii biegłych, że pojazd przemknął obok mężczyzny z prędkością ponad 160 km/h. Prokuratura postanowiła przesłuchać mężczyznę w charakterze świadka.

Okazało się jednak, że nie będzie to proste. Mężczyzna jest obywatelem Wielkiej Brytanii i powrócił do swojego kraju. W związku z tym, Prokuratura Okręgowa w Krakowie wystąpiła we wrześniu do władz brytyjskich z wnioskiem o międzynarodową pomoc prawną.

Prokuratura od trzech miesięcy czeka na protokół

Chodzi o to, aby tamtejsze organy ścigania przesłuchały świadka, a następnie przesłały do Polski protokół zeznań. Choć od wystosowania wniosku minęło już kilka miesięcy, nasza prokuratura wciąż nie otrzymała protokołu.

– Do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasz wniosek, choć już trzy miesiące temu dostaliśmy potwierdzenie, że został on przyjęty do realizacji – poinformował w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” prok. Rafał Babiński, szef Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Do Wielkiej Brytanii trafi wniosek ponaglający

Prokurator zaznaczył, że nieuzyskanie zeznań Brytyjczyka tamuje zakończenie śledztwa. Dodał, że w ciągu najbliższych dni zostanie wystosowany do Londynu wniosek ponaglający.

– Gdy tylko otrzymamy zeznania, będzie można uzupełnić opinię biegłych i zamknąć śledztwo. Na razie zostało ono przedłużone do połowy stycznia, ale nie spodziewamy się, że do tego czasu uda się skompletować całą dokumentację w tej sprawie, dlatego wszystko wskazuje na to, że postępowanie zostanie przedłużone o kolejne miesiące – uzupełnił prok. Babiński.

