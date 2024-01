Kościół „różnych prędkości” staje się faktem. Terlikowski dla „Wprost”: Koniec jedności doktrynalnej

To politologiczne określenie, zazwyczaj stosowane wobec zjawiska odmiennego tempa integracji europejskiej, może być analogicznie odniesiony do Kościoła. Tu także coraz lepiej widać, że Watykan zdecydował się na to, by wprowadzane przez siebie reformy (a te są realne), pozwolić aplikować lub nie lokalnym biskupom u siebie.

W efekcie powstanie Kościół, w którym w jednym miejscu będzie można błogosławić pary jednopłciowe i udzielać komunii osobom rozwiedzionym w nowych związkach, a w innych nie. I to niezależnie od tego, jakie stanowisko zajmie w tej sprawie Watykan.

To ogromna zmiana dla Kościoła katolickiego, bo tym, co go przez wieki odróżniało od innych wspólnot, było właśnie to, że miał on jedną, spójną doktrynę.