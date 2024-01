Tusk o kontrowersjach ws. działań rządu. „Ktoś myślał, że czeka nas robota lekka?”

13 grudnia odbyło się zaprzysiężenie nowego rządu, który tworzy sojusz Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050 i Lewicy. Na jego czele stanął premier Donald Tusk.

Zarzuty o wprowadzenie chaosu prawnego

Choć od wspomnianej daty nie minął miesiąc, działania nowego rządu zdążyły już wywołać ogromne kontrowersje. Chodzi m.in. o kwestię siłowego przejęcia mediów publicznych na podstawie decyzji ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza.

Pojawiły się zarzuty, że Sienkiewicz złamał prawo. Chodzi o zignorowanie przede wszystkim Ustawy o Radzie Mediów Narodowych oraz wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. powoływania organów zarządczych spółek mediów publicznych z 2016 r.

Kolejne kontrowersje wywołało np. zignorowanie przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię postanowień Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego dotyczących posłów PiS Macieja Wąsika i Mariusz Kamińskiego.

Tusk: Do takiej roboty mnie wynajęliście

W piątek, 5 stycznia, Tusk opublikował na X (dawniej Twitter) komentarz, w którym odniósł się do wspomnianych kontrowersji.

„Naprawdę ktoś myślał, że czeka nas robota lekka, łatwa i przyjemna? Nie, ona przez jakiś czas będzie ciężka, trudna i nieprzyjemna. Do takiej mnie wynajęliście. Nie narzekam” – napisał szef rządu.

„Zgodnie z prawem, tak jak my je rozumiemy”

Warto dodać, że już przed zaprzysiężeniem rządu Tusk zapowiadał, że zmiany w mediach publicznych będą wprowadzane w sposób „skuteczny”. Zaprezentował również osobliwą definicję praworządności.

– Proszę się tutaj nie martwić o moją skuteczność. To będzie zgodnie z prawem, tak jak my je rozumiemy, ale przez to „my” rozumiem także polskich prawników, konstytucjonalistów, medioznawców. Z całą pewnością będziemy tutaj skuteczni, (...) nie będziemy się tutaj w żaden sposób wahać – powiedział Tusk 21 listopada.

