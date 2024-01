Mateusz Morawiecki zarzuca rządzącym plagiat. „Są tylko statystami”

Od 1 stycznia obowiązuje nowa wysokość płacy minimalnej. Najniższa krajowa wzrosła z dotychczasowych 3600 zł brutto do kwoty 4242 zł brutto. Minimalne wynagrodzenie wzrośnie w tym roku raz jeszcze. Kwestię minimalnej krajowej poruszył w poniedziałek były premier.

„Gdyby za hipokryzję dawali nagrody, to Koalicja Ośmiu Gwiazdek miałaby już kilka murowanych Oscarów. A to podobno dopiero początek ich kariery. Niestety nie filmowej, bo można by po prostu wyjść z tego seansu… Rządzący chyba zapomnieli, czym jest plagiat i kto napisał scenariusz do filmu, który próbują teraz pokazać Polakom. A są tylko statystami” – ocenił Mateusz Morawiecki, zarzucając obecnie rządzącym, że przedstawiają oni rozwiązania Prawa i Sprawiedliwości jako własne.

Morawiecki uderza w rząd Tuska. „Nie mają własnych pomysłów na Polskę”

„Naśladownictwo jest najszczerszą formą pochlebstwa” – napisał polityk i przypomniał, że to rząd PiS we wrześniu 2023 „przygotował, przegłosował i wprowadził ustawę o minimalnej płacy i stawce godzinowej, przy głośnym sprzeciwie dzisiejszego rządu i ich mediów” .

„Dziś ci sami ludzie, którzy jeszcze 8 lat temu akceptowali głodowe pensje Polaków i płace 5 zł za godzinę, pokazują swoją hipokryzję. Gdy nasze rozwiązania działają i okazują się skuteczne – przedstawiają je jako swoje. Przykłady? Tak było w przypadku dopłat do energii dla polskich rodzin. Tak było z programem 800plus. Tak jest z inflacją. Według nich miała rosnąć – a właśnie widzimy jej kolejny mocny spadek. Tak jest z bezpiecznym kredytem, który zostawili, ale zepsuli. I dokładnie tak jest teraz z płacą minimalną!” – wymieniał.

Na koniec Morawiecki zwrócił się do rządzących twierdząc, że przypisują sobie czyjeś sukcesy, co świadczy jego zdaniem tylko o tym, że „nie mają własnych pomysłów na Polskę” .

