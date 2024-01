Zagraniczne media o zatrzymaniu Wąsika i Kamińskiego. „Dramatyczna eskalacja konfliktu”

We wtorek, 9 stycznia, policja zatrzymała na terenie Pałacu Prezydenckiego posłów Prawa i Sprawiedliwości Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego.

Washington Post: Dramatyczna eskalacja konfliktu

Sprawa wywołała olbrzymie poruszenie nie tylko w Polsce. Szerokim echem odbiła się także w zagranicznych mediach, które zgodnie konkludują, że zatrzymanie Wąsika i Kamińskiego doprowadziło do radykalnego pogłębienia polaryzacji naszego społeczeństwa.

Amerykański dziennik „The Washington Post” napisał, że mamy do czynienia z „dramatyczną eskalacją konfliktu między nowym, a poprzednim rządem”. Ocenił, że wielu zwolenników KO z zadowoleniem przyjęło doniesienia z Pałacu Prezydenckiego, zaś wielu zwolenników PiS porównało je do wprowadzenia stanu wojennego.

Reuters: Konflikt zaostrza się

Zdaniem agencji Reutera zatrzymanie Wąsika i Kamińskiego „zaostrzy konflikt między głową państwa a nowym rządem”. Zwrócono uwagę, że posłowie przebywali w Pałacu Prezydenckim już po wydaniu nakazu doprowadzenia ich do zakładu karnego.

„Polski premier twierdzi, że prezydent utrudnia działanie wymiaru sprawiedliwości wobec skazanych parlamentarzystów. (...) Duda próbuje przekonywać, że jego ułaskawienie pozostaje w mocy” — czytamy w depeszy agencji Reutera.

Natomiast w depeszy agencji Bloomberga padło stwierdzenie, że „zbiegli posłowie pogłębiają chaos polityczny w Polsce”.

BBC: Bezprecedensowy teatr polityczny

Wydarzenia z 9 stycznia zrelacjonowała także brytyjska telewizja BBC. „Polska policja aresztowała w Pałacu Prezydenckim w Warszawie dwóch skazanych parlamentarzystów” — czytamy w publikacji na stronie BBC. Padło także stwierdzenie, że był to „dzień bezprecedensowego teatru politycznego”.

BBC skomentowało stanowisko PiS, że zatrzymanie Wąsika i Kamińskiego stanowiło naruszenie praworządności. „Biorąc pod uwagę to, jak w przeszłości Prawo i Sprawiedliwość podchodziło do kontrolowania instytucji państwowych, wielu zwolenników Donalda Tuska uważa, że takie oskarżenia są szczytem hipokryzji” – oceniło BBC.

Politico: Zaostrza się walka o praworządność

Amerykański portal „Politico” poinformował swoich czytelników, że w Polsce „zaostrza się walka o praworządność”. Zasugerował, że wydarzenia z 9 stycznia są w jego opinii zrozumiałe.

„Aresztowanie Wąsika i Kamińskiego stanowi sedno walki między prezydentem Dudą, nowym premierem Donaldem Tuskiem, który przejął władzę po ośmiu lat rządów PiS, partii wykorzystującej swoich polityków w kluczowych instytucjach, takich jak publiczne media czy sądy” – czytamy w publikacji „Politico”.

Kancelaria prezydenta: Złamanie wszelkich zasad

Warto zaznaczyć, że do zatrzymania Wąsika i Kamińskiego doszło pod nieobecność prezydenta Andrzeja Dudy, który w tym momencie przebywał w Belwederze na spotkaniu z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską.

– Wtargnięto (...) i aresztowano gości prezydenta. Nikt nie okazał mi żadnego dokumentu. To jest złamanie wszelkich zasad, wszelkich norm. I nie będzie na to zgody prezydenta. Wejście policji do siedziby głowy państwa jest złamaniem zasad państwa prawa, jest naruszeniem godności państwa polskiego – oświadczyła w rozmowie z Telewizją Republika Grażyna Ignaczak–Bandych, Szef Kancelarii Prezydenta RP.

Zignorowanie aktów łaski oraz orzeczeń TK i SN

Jeszcze tego samego dnia Wąsik i Kamiński zostali osadzeni w Areszcie Śledczym Warszawa-Grochów. To pokłosie wydania 8 stycznia przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia „nakazów doprowadzenia skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do jednostek penitencjarnych”.

Nakazy zostały wydane w oparciu o wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 20 grudnia, który prawomocnie skazał obu posłów na karę 2 lat pozbawienia wolności za nadużycia w trakcie badania afery gruntowej.

Tym samym zignorowano nie tylko ułaskawienie Wąsika i Kamińskiego przez prezydenta w listopadzie 2015 r., ale również orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z czerwca 2023 r., który orzekł, że akty łaski nie podlegają kontroli sądów, oraz orzeczenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego z 4 stycznia, która uchyliła decyzję marszałka Sejmu Szymona Hołowni o wygaszeniu mandatów poselskich Wąsika i Kamińskiego.

