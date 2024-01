Leszczyna odwołała Szumowskiego. „Jaki jest sens odwoływać kogoś, jeśli nie ma następcy?”

We wtorek, 9 stycznia, minister zdrowia Izabela Leszczyna odwołała Łukasza Szumowskiego ze stanowiska dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii w Aninie.

Szumowski: Skupię się na leczeniu ludzi

Szumowski – który jest profesorem nauk medycznych oraz specjalistą chorób wewnętrznych, kardiologii i elektrofizjologii -szefował instytutowi od lutego 2022 r.

Do czasu powołania jego następcy, Narodowy Instytut Kardiologii będzie zarządzany przez dotychczasowych zastępców Szumowskiego.

– Wciąż jestem kierownikiem kliniki, formalnie jestem w Instytucie, tyle, że jestem odwołany z funkcji dyrektora. Może dobrze, skupię się na leczeniu ludzi, a nie na administrowaniu – skomentował w rozmowie z Polską Agencją Prasową Szumowski.

Kto pokieruje Narodowym Instytutem Kardiologii?

Przy okazji poinformował, że został odwołany także z Rady Agencji Badań Medycznych. Szumowski zwrócił uwagę, że decyzja o jego odwołaniu ze stanowiska dyrektora zapadła zanim dokonano wyboru następcy.

– Pytanie, kto będzie moim następcą i czy on będzie w stanie zarządzić instytutem i nim pokierować. Mam nadzieję, że będzie to ktoś sensowny, ale tego nie wiem, bo nie mają jeszcze kandydata. Jaki jest sens odwoływać kogoś, jeśli nie ma następcy na to miejsce? Sytuacja jest trochę dziwna, bo teraz instytutem kierują moi zastępcy, a żaden z nich nie został powołany na pełniącego obowiązki – uzupełnił Szumowski.

Były minister w rządzie Prawa i Sprawiedliwości

Warto przypomnieć, że Szumowski był wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego w rządzie premier Beaty Szydło w latach 2016-2018 oraz ministrem zdrowia w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego w latach 2018-2020.

To właśnie za czasów jego urzędowania wybuchła pandemia koronawirusa. Szumowski złożył rezygnację w sierpniu 2020 r. Tekę szefa resortu zdrowia przejął po nim Adam Niedzielski.

Czytaj też:

Odwołano szefa Agencji Badań Medycznych. Pogrążył go raport NIK?Czytaj też:

22 ministrów zdrowia przez 34 lata. Tego nie wiesz o resorcie, który odpowiada za zdrowie Polaków