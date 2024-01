Ogłoszona przez Kreml mobilizacja przemysłowa na potrzeby wojny to fikcja. Z analizy danych dotyczących zużycia materiałów wykorzystywanych w przemyśle zbrojeniowym wynika, że żaden wielki wzrost produkcji nie nastąpił.

W listopadzie 2023 roku poziom przemysłowej konsumpcji prądu był na poziomie niezmiennym od sześciu lat. Podobnie jest w przerobem stali i konsumpcją kwasu siarkowego czy amoniaku. Rosyjskie koleje przewożą zaledwie o kilka procent więcej niż przed wojną rud metali, magnezu i chemikaliów, co demaskuje propagandowe opowieści o nieuchronnym zwycięstwie centralnie sterowanej gospodarki wojennej Rosji nad potencjałem ekonomicznym Zachodu.

To samo dotyczy rzekomej reorganizacji w rosyjskiej armii. Brygady przekształcane są co prawda w dywizje, przybywa także generałów i zmobilizowanych żołnierzy. Dzieje się to jednak głównie na papierze, bo rosyjski MON zręcznie żongluje statystykami.

By sprostać wyznaczanym przez Kreml celom, zlicza się po kilka razy kontrakty, podpisywane z wojskiem przez tych samych żołnierzy. Za nowo zmobilizowanych uznaje się np. tych, którzy są już w wojsku i którym po prostu automatycznie przedłużono kontrakty, zawarte jeszcze przed wybuchem wojny.

O rosnącej wartości i jakości rosyjskich sił zbrojnych ma na przykład świadczyć fakt, że 458 tysięcy wojaków zyskało w Rosji status weterana. Liczba ta obejmuje jednak poległych, zaginionych, jeńców, a także inwalidów wojennych.

Mimo to, opowieści o rosnącej w siłę machinie wojennej Rosji wywołują prawdziwą ekstazę u miłośników ruskiego miru na całym świecie.